  • BIST 102.158
  • Altın 379,378
  • Dolar 6,7852
  • Euro 7,4397
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Anastasiadis Şeysel Adaları’na İki Kez Gitti

» »
Anastasiadis Şeysel Adaları’na İki Kez Gitti
Anastasiadis Şeysel Adaları’na İki Kez Gitti

 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, 2018 yılı yazında Şeysel Adalarına gerçekleştirdiği seyahatin tek olmadığı belirtildi.

Haravgi gazetesi “Anastasiadis’in Şeysel Adalarına İki Seyahati” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Şeysel Adalarına gitmesiyle ilgili Meclis’e sunulan rapora dayanarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Şeysel Adalarına, sadece 2018 yılında değil 2015 yılında da gittiğini yazdı.

Gazete Anastasiadis’in, 2018 yılında, Suudi Arabistanlı arkadaşının özel jetiyle Şeysel Adaları’na gerçekleştirdiği ziyaretin tek olmadığını, 2015 yılında, bahse konu Suudi Arabistanlı kişiye ve ailesinden 21 kişiye “Kıbrıs” pasaportlarının verilmesinden 5 ay sonra da gittiğine dikkati çekti.

Gazete yine rapora dayanarak, Rum Başkanlık korumalarından iki kişinin de söz konusu seyahatte Anastasiadis’e eşlik ettiğini yazdı.

Rum Meclisi Denetleme Komitesi’nde Şubat 2020’de gerçekleştirilen toplantıda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yazılı açıklama yaparak Ağustos 2018’de Şeysel Adalarına gerçekleştirdiği seyahatin, Suudi Arabistanlı kişiye pasaport verilmesinden 3 yıl 8 ay sonra yapıldığını söylediğini anımsatan gazete, Anastasiadis’in 2015 yılındaki seyahatinden hiç söz etmediğini belirtti.

Habere göre, toplantıda yer alan Anastasiadis’in yakın çalışma arkadaşları da, toplantıda, Anastasiadis’in Şeysel Adalarına başka bir ziyaret gerçekleştirmediğini dile getirdi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fotiu’dan Koruçam’da Çıkan Yangın Konusunda Açıklamalar20 Mayıs 2020 Çarşamba 11:03
  • RUM Polisine Modern Devriye Araçları20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:37
  • Fransız Şirketten Hidrojen Enerjisi Temelli Güneş Parkı Önerisi20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:31
  • Güney Kıbrıs'ta 1883 test 1 pozitif vaka.Toplam Vaka sayısı 91819 Mayıs 2020 Salı 18:08
  • Rum Sağlık Bakanı: "Virüs yayılmayacak, 'tek-tük' vakalar görülecek"19 Mayıs 2020 Salı 15:54
  • Soyguncular Takside Yakalandı19 Mayıs 2020 Salı 12:52
  • Hayvanlara İşkence Yapan Şahıs Tutuklandı19 Mayıs 2020 Salı 12:09
  • 12 Bin 520 “Kıbrıs Vatandaşı” Brexıt Sonrası Birleşik Krallık’ta Kalmaya Devam Etmek İçin Başvuruda Bulundu19 Mayıs 2020 Salı 10:01
  • Kıbrıs'ın Güneyinde tüm öğrencilere Perşembe gününe kadar test yapılması planlanıyor.19 Mayıs 2020 Salı 09:41
  • Rum Meteorolojisi: "Bugün hava sıcaklığı 43 derece olacak"19 Mayıs 2020 Salı 09:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti