Anastasiadis Şeysel Adaları’na İki Kez Gitti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, 2018 yılı yazında Şeysel Adalarına gerçekleştirdiği seyahatin tek olmadığı belirtildi.

Haravgi gazetesi “Anastasiadis’in Şeysel Adalarına İki Seyahati” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Şeysel Adalarına gitmesiyle ilgili Meclis’e sunulan rapora dayanarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Şeysel Adalarına, sadece 2018 yılında değil 2015 yılında da gittiğini yazdı.

Gazete Anastasiadis’in, 2018 yılında, Suudi Arabistanlı arkadaşının özel jetiyle Şeysel Adaları’na gerçekleştirdiği ziyaretin tek olmadığını, 2015 yılında, bahse konu Suudi Arabistanlı kişiye ve ailesinden 21 kişiye “Kıbrıs” pasaportlarının verilmesinden 5 ay sonra da gittiğine dikkati çekti.

Gazete yine rapora dayanarak, Rum Başkanlık korumalarından iki kişinin de söz konusu seyahatte Anastasiadis’e eşlik ettiğini yazdı.

Rum Meclisi Denetleme Komitesi’nde Şubat 2020’de gerçekleştirilen toplantıda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yazılı açıklama yaparak Ağustos 2018’de Şeysel Adalarına gerçekleştirdiği seyahatin, Suudi Arabistanlı kişiye pasaport verilmesinden 3 yıl 8 ay sonra yapıldığını söylediğini anımsatan gazete, Anastasiadis’in 2015 yılındaki seyahatinden hiç söz etmediğini belirtti.

Habere göre, toplantıda yer alan Anastasiadis’in yakın çalışma arkadaşları da, toplantıda, Anastasiadis’in Şeysel Adalarına başka bir ziyaret gerçekleştirmediğini dile getirdi.