  • BIST 91.073
  • Altın 215,487
  • Dolar 5,3834
  • Euro 6,1226
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Ankara’da yüksek hızlı tren kazası: Ölü ve yaralılar var

»
Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren ile aynı güzergahta yol kontrolü yapan bir kılavuz tren Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda çarpıştı.
Ankara’da yüksek hızlı tren kazası: Ölü ve yaralılar var

Ankara Valiliği, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, üçü ağır 46 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Vali Vasip Şahin'in açıklamasına göre olay sabah 06.30 sıralarında meydana geldi.

tren-001.jpg

Yüksek Hızlı Tren, Ankara'dan Konya'ya doğru gitmekteydi.

CNN TÜRK'e konuşan bir yolcu, kazanın trenin kalkışından 12 dakika sonra yaşandığını söyledi ve trenin henüz hızını artırmamış olduğunu ifade etti.

tren-002.jpg

Vali Şahin, olayın nedeninin henüz bilinmediğini, AFAD, UMKE, 112 acil servis ve itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Haber ajanslarının geçtiği görüntülerde en az iki vagonun devrildiği görülüyor.

DHA, hızının 80-90 kilometre civarında olduğu belirtilen Yüksek Hızlı Tren'in iki vagonunun raydan çıktığını belirtiyor.

Çarpışma sonucu köprünün bir kısmı vagonların üzerine yıkıldı.

Yaralılar da çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

tren-003.jpg

CNN TÜRK'e telefonla bağlanan muhabirler, polisin alanda yoğun güvenlik önlemleri aldığını ve gazetecilerin alana yaklaştırılmadığını belirtiyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Twitter üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı.

ABD

tren-004.jpg

 

tren-005.jpg

 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kutluğ Ataman’ın Haydar Dümen’e açtığı ’horoz’ davası 2 yıl sonra reddedildi12 Aralık 2018 Çarşamba 14:57
  • Erdoğan: Fırat'ın doğusuna harekat birkaç güne başlayacak12 Aralık 2018 Çarşamba 14:08
  • Ortaokul müdürünün bilgisayarında çocuklara ait pornografik görüntüler bulundu12 Aralık 2018 Çarşamba 11:44
  • Fuat Oktay: Kıbrıs ve Ege’ den taviz yok11 Aralık 2018 Salı 13:55
  • Hepsiburada'dan 'sarı yelek' açıklaması11 Aralık 2018 Salı 13:10
  • Aracında 44 kilo esrar bulunduran tutuklandı11 Aralık 2018 Salı 12:27
  • Maket polis aracını gerçek sanıp, kamyonetiyle 1 saat bekledi10 Aralık 2018 Pazartesi 17:07
  • Sözcü Gazetesi'ne FETÖ soruşturması.. 15 Yıla kadar hapis isteniyor10 Aralık 2018 Pazartesi 16:08
  • Annelerini öldüren kız kardeşler tahliye edildi10 Aralık 2018 Pazartesi 14:39
  • Türkiye'nin büyüme performansı: 'Stagflasyona çeyrek kaldı'10 Aralık 2018 Pazartesi 14:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti