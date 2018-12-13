Ankara’da yüksek hızlı tren kazası: Ölü ve yaralılar var

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren ile aynı güzergahta yol kontrolü yapan bir kılavuz tren Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda çarpıştı.

Ankara Valiliği, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, üçü ağır 46 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Vali Vasip Şahin'in açıklamasına göre olay sabah 06.30 sıralarında meydana geldi.

Yüksek Hızlı Tren, Ankara'dan Konya'ya doğru gitmekteydi.

CNN TÜRK'e konuşan bir yolcu, kazanın trenin kalkışından 12 dakika sonra yaşandığını söyledi ve trenin henüz hızını artırmamış olduğunu ifade etti.

Vali Şahin, olayın nedeninin henüz bilinmediğini, AFAD, UMKE, 112 acil servis ve itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Haber ajanslarının geçtiği görüntülerde en az iki vagonun devrildiği görülüyor.

DHA, hızının 80-90 kilometre civarında olduğu belirtilen Yüksek Hızlı Tren'in iki vagonunun raydan çıktığını belirtiyor.

Çarpışma sonucu köprünün bir kısmı vagonların üzerine yıkıldı.

Yaralılar da çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

CNN TÜRK'e telefonla bağlanan muhabirler, polisin alanda yoğun güvenlik önlemleri aldığını ve gazetecilerin alana yaklaştırılmadığını belirtiyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Twitter üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı.