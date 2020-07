Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları ve Vakalar Arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Irak'ta 4 bin 362'ye, Mısır'da 4 bin 606'ya, Cezayir'de bin 155'e, Fas'ta 313'e, Libya'da 60'a, Filistin'de 79'a, Katar'da 165'e yükselirken, Tunus'ta ve Ürdün'de vaka sayılarında artış gözlendi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 78 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 459 kişinin enfekte olduğu bildirildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 4 bin 362'ye, vaka sayısının 110 bin 32'ye yükseldiği, 75 bin 217 kişinin iyileştiği duyuruldu.

MISIR

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle 48 kişi daha hayatını kaybetti.

Virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 606'ya ulaşırken, vaka sayısı 92 bin 62, sağlığına kavuşanların sayısı ise 33 bin 831 oldu.

CEZAYİR

Cezayir Sağlık Bakanlığı açıklamasında, koronavirüs kaynaklı 9 vefatın daha gerçekleştiği, 593 kişinin hastalığa yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, toplam vefat sayısının bin 155'e, vaka sayısının 27 bin 357'ye yükseldiği, 18 bin 471 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Öte yandan Cezayir makamlarından yapılan açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında başkente girişlerinin kapatıldığı, sadece özel izin sahiplerinin girişine izin verildiği ifade edildi.

FAS

Fas Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamada, Kovid-19 hastası 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve 633 kişiye hastalık teşhisi konulduğu belirtildi.

Böylece can kaybının 313'e, vaka sayısının 20 bin 278'ye çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen sayısının da 16 bin 438'e ulaştığı ifade edildi.

LİBYA

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 hastası iki kişi daha hayatını kaybetti.

Açıklamada, ülkede salgından bugüne dek toplam 60 kişinin öldüğü, 2 bin 669 kişinin hastalığa yakalandığı ve 553 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

FİLİSTİN

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini, 330 yeni vakanın tespit edildiğini bildirdi.

Açıklamaya göre Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria olmak üzere tüm Filistin'de Kovid-19 nedeniyle toplam vefat edenlerin sayısı 79'a, hastalığa yakalananlar 13 bin 125'e yükselirken, 4 bin 726 kişi sağlığına kavuştu.

KATAR

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 kaynaklı 1 kişi daha yaşamını yitirdi, 269 yine vaka tespit edildi.

Açıklamada, ülkede virüsten ölenlerin sayısı toplam 165'e, vaka sayının 109 bin 305'e yükseldiği, 106 bin 24 kişinin de iyileştiği belirtildi.

TUNUS

Tunus Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ölüm yaşanmazken, 9 kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, bugüne dek salgından 50 kişi yaşamını yitirirken, toplam vaka sayısı bin 452'ye, iyileşenler ise bin 142'ye yükseldi.

ÜRDÜN

Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 kaynaklı vefatın yaşanmadığını, ancak 14 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, bugüne dek vefat edenlerin sayısının 11 olduğu, vaka sayısının bin 168'e yükseldiği ve bin 57 kişinin de iyileştiği kaydedildi.