Argüden'in kaçırılması olayında zanlı suçlamaları kabul etmedi

Lefkoşa’da 2 Aralık tarihinde meydana gelen adam kaçırma ve soygun meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Danyal Özdilaver mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, Demirhan’da gerçekleşen maskeli üç kişinin gerçekleştirdiği soygunla ilgili zanlının bağı olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, zanlının suçlamaları kabul etmediğini ve tahkikatın devam ettiğini ve zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.