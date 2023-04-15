Arucad Dünya Sanat Günü İçin Girne Limanındaydı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Dünya Sanat Günü kapsamında sanatın hem bir ifade biçimi hem de bir yaratım süreci olmasından yola çıkarak kent merkezine indi ve Girne halkından “Bir sanatçı olsaydım …………………..” cümlesindeki boşluğu meydana yerleştirdiği boş panolar aracılığıyla kendi ifade biçiminde aktarmalarını bekledi.

Her yıl 15 Nisan’da sanatın ve sanatçının önemini vurgulamak için kutlanan bu günde ARUCAD, sanatın sadece izlenebilir değil; katılımcı tarafını da yansıtmak amacıyla Girne Kordonboyunda bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Meydana yerleştirdiği panolara “Bir sanatçı olsaydım …………………..” cümlesindeki boşluğu kendi ifade biçimlerini kullanarak doldurmalarına imkan sağladı. Büyük bir ilgiyle karşılanan bu çalışmada kimi şiirle, kimi sözle, kimi çizerek kendini anlattı.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, yapılan çalışma ile ilgili şu ifadelerde bulundu; “Dünya Sanat Günü sebebiyle bugün kentin meydanına inmek istedik. Kent halkı ve ziyarete gelen turistlerle buluşmayı arzu ettik. Sanata ve sanatçının önemine olan farkındalığı artırmaya yönelik yaptığımız bu çalışmada beklediğimizin çok üzerinde bir dönüş oldu. Hem turistler, hem bölge halkı çok büyük bir ilgi gösterdi. Bu da bize şu mesajı verdi. ARUCAD olarak daha çok sokaklarda olmalıyız. Öğrencilerimizle, sanatçılarımızla, tasarımcılarımızla Girne halkını ve turistleri daha çok bir araya getirmeliyiz” ifadelerinde bulundu.