ARUCAD Dünya Sanat Günü için Girne Limanındaydı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 15 Nisan Dünya Sanat Günü kapsamında sanatın katılımcı tarafını da yansıtmak amacıyla Girne Kordonboyu'nda farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Meydana yerleştirilen panolara vatandaşların “Bir sanatçı olsaydım …………………..” cümlesindeki boşluğu kendi ifade biçimlerini kullanarak doldurmalarına imkan sağlandı.

ARUCAD2dan yapılan açıklamaya göre, büyük bir ilgiyle karşılanan çalışmada kimi şiirle, kimi sözle, kimi çizerek kendini anlattı.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, yapılan çalışma ile ilgili şu ifadelerde bulundu:

“Dünya Sanat Günü sebebiyle bugün kentin meydanına inmek istedik. Kent halkı ve ziyarete gelen turistlerle buluşmayı arzu ettik. Sanata ve sanatçının önemine olan farkındalığı artırmaya yönelik yaptığımız bu çalışmada beklediğimizin çok üzerinde bir dönüş oldu. Hem turistler, hem bölge halkı çok büyük bir ilgi gösterdi. Bu da bize şu mesajı verdi. ARUCAD olarak daha çok sokaklarda olmalıyız. Öğrencilerimizle, sanatçılarımızla, tasarımcılarımızla Girne halkını ve turistleri daha çok bir araya getirmeliyiz”