​​​​​​​ARUCAD, Dünya Sanat Günü'nde Girne Ramadan Cemil Meydanı'ndaydı

​​​​​​​Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 15 Nisan Dünya Sanat Günü'ne özel olarak Girne Ramadan Cemil Meydanı'nda anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

'Dünya Sanatla Aydınlık' sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında meydana yerleştirilen pano, sokaktan geçen herkesin duygularını özgürce ifade edebileceği bir tuvale dönüştü.

Sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir katılımla başlayan etkinlikte, çocuklardan yetişkinlere, her yaştan birey, fırçalarını alarak kendi özgün eserlerini yarattı. Meydan boyunca yayılan renk ve yaratıcılık, etkinliğe katılanların büyük ilgisini çekti. Bu özel etkinlikte, ARUCAD Modern Dans Bölümü öğrencileri, meydanda bir dans gösterisi sergileyerek halkın ilgisini çekti.

Etkinlik alanını ziyaret eden ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Dünya Sanat Günü vesilesiyle özel bir mesaj yayınladı. Vehbi mesajında şu ifadelere yer verdi: “Sanat yalnızca bireysel bir yaratım süreci değil; toplumların kültürel zenginliğini koruyan, geçmişi geleceğe taşıyan bir köprüdür. Sanatçılar ise bu köprünün mimarlarıdır.

Sanat, toplumun her kesimiyle buluştuğunda gerçek anlamını bulur. Kurucumuz Erbil Arkın’ın vizyonu doğrultusunda, ARUCAD olarak sanatı yaşamın her alanına taşımayı ve toplumla sanat arasında kalıcı ve güçlü bağlar kurmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz.

Bu sorumlulukla, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde Ramadan Cemil Meydanı’nda herkese kendini ifade etme imkânı sunan bir etkinlikte toplumla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Dünya Sanat Günü, sanatın bu birleştirici ve dönüştürücü gücünü hatırlamak için önemli bir vesiledir.

Sanatın özgürlük, ifade ve yaratıcılık dolu sesi her zaman hayatlarımızda yankılansın. Dünya Sanat Günü kutlu olsun.”

Etkinlik, sanatın toplumla buluşmasında önemli bir köprü görevi görerek, sanatın her kesim tarafından erişilebilir olduğunu bir kez daha ortaya koydu.