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ARUCAD ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arasındaki İşbirliği Protokolü Genişletildi

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ARUCAD ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arasındaki İşbirliği Protokolü Genişletildi
ARUCAD ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arasındaki İşbirliği Protokolü Genişletildi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) arasında süregelen işbirliği, yeni bir protokol ile bilimsel, sanatsal, sosyal ve kültürel alanlarda daha kapsamlı hale getirildi. İki kurum arasındaki bu genişletilmiş işbirliği; öğrenci ve akademisyen değişiminden ortak atölye çalışmalarına, bilimsel toplantılardan sergi ve uygulamalara kadar birçok faaliyeti kapsayacak şekilde yapılandırıldı.

Protokole, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ile ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu imza koydu. İmza töreninde konuşan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, yükseköğretimde üniversiteler arası ortak çalışmaların önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü üniversitemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Üniversitelerin bilim ve sanat üretiminde vizyonlarını, imkanlarını ve motivasyonlarını birleştirerek ortak hareket etmeleri büyük önem taşıyor. Protokole imza koymak işin kolay kısmı; bunu hayata geçirmek ise esas hedefimiz. Bu protokol, öğrenci ve akademisyen değişimleriyle, ortak üretim ortamları yaratarak her iki üniversite için de önemli fırsatlar sunacak.”

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu ise ARUCAD’daki uygulamalı eğitim ortamından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “ARUCAD’ın uygulamalı alanlarını yerinde görmek ve müfredatının buna göre ne kadar iyi planlandığını gözlemlemek oldukça etkileyiciydi. Bu vesileyle kendilerini tebrik ediyorum. Üniversitelerin birlikte hareket etmesi, özellikle uluslararası düzeyde görünürlük açısından çok değerli. Bu protokol, üniversitelerimizin sanatsal ve bilimsel gelişimine önemli katkılar sağlayacak. Öğrenci ve akademisyen değişiminin bir an önce başlaması için heyecanlıyız. Bu kapsamda ARUCAD’ı 9-11 Mayıs tarihlerinde ÇÖMÜ işbirliğinde gerçekleşecek Uluslararası Çanakkale Seramik Festivali’ne (ICCF) davet ettik. Kendilerini aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız” dedi.

Beş yıl süreyle geçerli olacak protokol kapsamında, iki üniversite arasında ortak sempozyum, panel, sergi ve atölye gibi pek çok etkinliğin düzenlenmesi planlanıyor.

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