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ARUCAD Kariyer Günleri, Rasıh Reşat’ın “Dijital Çağda Gazeteciliğin Değişen Rolü” Başlıklı Semineri ile Başladı

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ARUCAD Kariyer Günleri, Rasıh Reşat’ın “Dijital Çağda Gazeteciliğin Değişen Rolü” Başlıklı Semineri ile Başladı
ARUCAD Kariyer Günleri, Rasıh Reşat’ın “Dijital Çağda Gazeteciliğin Değişen Rolü” Başlıklı Semineri ile Başladı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Kariyer Günleri’ne Kanal T Genel Yayın Yönetmeni Rasıh Reşat’ın katılımıyla başladı. Gazeteci Reşat, “Dijital Çağda Gazeteciliğin Değişen Rolü” başlıklı seminerinde medya alanındaki çok yönlü deneyimlerini ARUCAD öğrencileriyle paylaştı.

ARUCAD Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte Rasıh Reşat, geleneksel medyadan dijital platformlara uzanan dönüşüm sürecini tarihsel ve teknolojik gelişmeler ışığında ele aldı. Hem Birleşik Krallık’ta hem de Kıbrıs’ın kuzeyinde edindiği uzun yıllara dayanan deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. BBC ve The Independent gibi uluslararası haber kuruluşlarındaki çalışmalarına atıfta bulunan konuşmacı, gazetecilik mesleğinin evrensel ilkeleri ve etik kurallarının özellikle kriz zamanlarında nasıl hayati bir önem taşıdığına dikkat çekti.

 

Etkinlikte ayrıca, grafik tasarımcıların gazetecilik ilkelerini kavramasının, görsel haber tasarımı ve içerik üretimi açısından neden kritik olduğu da vurgulandı. Reşat, yurttaş gazeteciliğinin (civic journalism) dijital çağdaki yükselişine değinerek medya üretiminde farklı katmanların nasıl etkileşim içinde çalıştığını aktardı.

 

İletişim Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Huri Yontucu ve ARUCAD Kariyer ve Mezun Ofisi Koordinatörü Simge Yorgancıoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlik, öğrencilerin medya sektörüne dair çok yönlü bir bakış açısı edinmesine katkı sundu.

 

ARUCAD Kariyer Günleri önümüzdeki günlerde farklı alanlarda düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.

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