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ARUCAD Öğrencilerinden Örnek Proje: Çocuklar için Eğlence, Yetişkinler için İyilik Zamanı

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ARUCAD Öğrencilerinden Örnek Proje:Çocuklar için Eğlence, Yetişkinler için İyilik Zamanı
ARUCAD Öğrencilerinden Örnek Proje: Çocuklar için Eğlence, Yetişkinler için İyilik Zamanı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) İLET403 Yaratıcı Sunum dersi öğrencilerinin, SOS Çocuk Köyü Derneği ile birlikte geliştirdiği “Kartopu Kadar İyilik Projesi”nin ilk etkinliği, 11 Ocak’ta Lapta Alsancak Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi Özgürlük Milli Parkı - The Heaven Restaurant & Cafe’de (Alsancak Parkı) gerçekleşiyor.

 

Toplumsal dayanışmayı artırmayı, çocukların hayatına umut ve mutluluk katmayı hedefleyen bu sosyal sorumluluk projesi, ARUCAD İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü son sınıf öğrencileri tarafından düzenleniyor ve bugüne dek SOS Çocuk Köyü için bir ders kapsamında gerçekleştirilen en büyük proje olma özelliğini taşıyor. Etkinlik bilet satışından elde edilecek gelirin tamamı, SOS Çocuk Köyü Derneği’ne bağışlanacak.

 

4-10 Yaş Arası Çocuklara Özel Oyunlar

“Kartopu Kadar İyilik Projesi” kapsamında düzenlenen etkinlik, 4-10 yaş arası çocuklara yönelik yaratıcı atölyeler, hazine avı, bean toss ve pek çok sürpriz oyun içeriği sunacak. Etkinlik süresince çocuklar, klasik oyunlardan farklı ve yenilikçi kurgularla hem eğlenecek hem de sosyalleşme fırsatı bulacak.

Dersi veren ARUCAD Enstitü Müdürü ve İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nuran Öze, projenin hayata geçmesiyle ilgili “Kartopu Kadar İyilik Projesi, öğrencilerimizin yaratıcılık ve iletişim becerilerini çocukların mutluluğuna dönüştürdüğü çok değerli bir girişim. Çocuklara dokunabildiğimiz her an, bizim için en büyük güç kaynağı. Toplumun bu projeye ortak olması, geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendiriyor” dedi.

Cemil Hafız: “Bağışlar, Çocuklarımızın Yarınlarına Umut ve Güven Veriyor”

SOS Çocuk Köyü Derneği’nin Fon Geliştirme ve Halkla İlişkiler Müdürü Cemil Hafız “ARUCAD öğrencileriyle gerçekleştirdiğimiz bu değerli proje, bizlere büyük bir moral ve destek sağlıyor. Etkinlikte toplanacak bağışlar, çocuklarımızın yarınlarına umut ve güven veriyor. Kartopu Kadar İyilik Projesi’nin yaydığı iyilik dalgası, toplumumuzun birlik ve dayanışma duygusunu pekiştiriyor” dedi.

arucad-ogrencilerinden-ornek-proje----cocuklar-icin-eglence,-yetiskinler-icin-iyilik-zamani.jpgEtkinlik Bilet Gelirleri SOS Çocuk Köyü’ne Bağışlanacak

Etkinlikte satılan oyun biletlerinden elde edilecek tüm gelir, SOS Çocuk Köyü Derneği’ne bağışlanarak çocukların eğitimine ve daha iyi bir geleceğe sahip olmalarına destek olacak. 11 Ocak’ta saat 11.00’de başlayacak olan etkinlik, halka açık ve ücretsiz girişli olarak düzenleniyor. Oyunlara katılmak isteyenler, bilet satın alarak hem çocuklar için hazırlanan sürprizli etkinliklere dahil olacak hem de SOS Çocuk Köyü’ne bağış yapma fırsatını elde edecek.

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