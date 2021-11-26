ARUCAD yüksek lisans öğrencilerinin sergisi açıldı!

2017 yılında sanat, tasarım ve iletişim alanlarında butik bir üniversite olarak kurulan, Kuzey Kıbrıs’ın ilk ve tek vakıf Üniversitesi ARUCAD, 2020 yılı itibariyle, Sanat ve Mimari Tasarım alanlarındaki yüksek lisans programlarında öğrenci yetiştirmeye başladı. Toplumda sanat, tasarım, mimari ve iletişim alanlarına olan ilgiyi artırmak, Kıbrıs Adasının ve Bölgenin kültür ve sanatına katkı sağlamak amacı ile sanatsal etkinliklerini sürdüren ARUCAD, 23 Kasım Salı akşamı, Girne’deki Art Rooms Galeri’de düzenlenen gecede ARUCAD’ın ilk yüksek lisans öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı sergiyi sanatseverlerle buluşturdu.

Sergide, ARUCAD’ın yüksek lisans öğrencilerinin yıl boyunca aldıkları eğitim çerçevesinde ürettikleri sanatsal çalışmalar ve uzmanlık alanlarına katmaya çalıştıkları yeni özgün eserler yer alıyor.

Erbil Arkın: “Sanatsal üretim yapma çabasındaki herkes ARUCAD’da hoş karşılanacaktır”

Baskı resim, video, seramik, dijital baskı, cam gibi disiplinlerarası çalışmaların yer aldığı, ARUCAD’ın Kurucusu ve ‘Sanat’ alanındaki yüksek lisans programının öğrencilerinden olan Erbil Arkın, eğitimi ve sergi süreci ile ilgili şu ifadelerde bulundu: “Bir yüksek lisans öğrencisi olarak, Üniversitenin atölyelerinin sunduğu olanaklardan yararlanarak, neler yaratabileceğimi deneyimledim. Bu şekilde yeni gelecek öğrencilere ilham olmayı istedim. Buraya gelip Üniversitenin imkânlarından yararlanarak, sanatsal çalışmalar yürütmeye çalışan herkese Üniversitemizin vizyonunu taşıdıkları için minnettarım. Sanat veya farklı alanlarda üretme çabası olan herkesin ARUCAD’da daima hoş karşılacağının bilmesini isterim. Daha fazlasının da geleceğinin bir işareti olarak bu serginin hayata geçmesi bana inanılmaz mutluluk veriyor.”

Yüksek Lisans Sergisinde, Erbil Arkın, sanat tarihinde yer etmiş sanatçılardan esinlendiği eserlerinde, insan bedenleri üzerinden sistemin dayattığı tezatlıkları sorguluyor.

Asım Vehbi: “Bu sergi, sanata merakı olan herkes tarafından takip edilmeli”

Sergide konuşma yapan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, sanat alanında uzmanlaşmak isteyip ARUCAD’ı tercih eden tüm yüksek lisans öğrencileriyle gurur duyduğunu dile getirdi ve şu ifadelerde bulundu: “Üniversitemizde verilen alan odaklı eğitimlerine aksatmadan devam eden, sanatsal çalışmalarını bu denli ciddiye alarak yoğun çalışma temposuyla yürüten tüm yüksek lisans öğrencilerimizi ve hocalarını tebrik ediyorum. Ada’da sanata merakı olan herkes tarafından takip edilmesi gereken bu sergimize tüm halkımızı davet ediyorum.”

Sergide eserleri bulunan, geleneksel tığ ve dikiş tekniklerini kullanan Sevda Orr ise mekâna özgü enstalasyonlarla insan yapımı nesneler ve doğal ortamlar arasındaki tamamlayıcı ilişkiler üzerinde çalışıyor. Karina Kassenova ise, gözlemlerinden yola çıkarak ego ve toplumsal statü gibi kavramları farklı açılardan ele alıyor.

23 Kasım Salı akşamı, Girne’deki Art Rooms Galeri’de yoğun katılımla açılan ARUCAD Yüksek Lisans Öğrencileri Sergisi (Master’s Class Exhibition), 3 Ocak’a kadar, Pazar günleri hariç her gün 13.00 - 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.