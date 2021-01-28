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ARUCAD'da %100 Burs için Mülakat Günü 9 Şubat 2021

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), burs oranını %90 ve % 100’e yükseltmek isteyen adaylar için, 9 Şubat 2021 Salı günü mülakat düzenliyor. 
ARUCAD'da %100 Burs için Mülakat Günü 9 Şubat 2021

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), burs oranını %90 ve % 100’e yükseltmek isteyen adaylar için, 9 Şubat 2021 Salı günü mülakat düzenliyor. 

 

Kıbrıs’ın ve Bölgenin sanat, tasarım ve iletişim odaklı tek vakıf Üniversitesi ARUCAD, KKTC vatandaşı olan ve/veya lise öğrenimini kesintisiz 4 yıl boyunca KKTC’de tamamlayan TC Uyruklu öğrenciler ile yatay geçiş yapacak adaylara, pandemi nedeniyle Üniversite bünyesinde eğitim veren tüm programlara sınavsız %75 burs hakkı tanımaktadır. Burs oranını %90 ve %100’e yükseltmek isteyen adaylara yönelik, 9 Şubat  2021 Salı günü çevrimiçi (online) ortamda mülakat gerçekleşecek.                

Adaylar, ARUCAD’ın sunduğu %100’e varan burs olanakları, mülakat ve kayıt koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiye, kibrisaday.arucad.edu.tr web sitesi üzerinden ve 0533 873 85 85  numaralı WhatsApp hattından ulaşabilecek.            

Plastik Sanatlar, Fotoğraf, Seramik, Film Tasarımı ve Yönetimi, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Yeni Medya ve İletişim, Reklam Tasarımı ve İletişimi olmak üzere 10 Bölümü bulunan ARUCAD’ın bölümleri YÖK ve YÖDAK onaylıdır.              

             

ARUCAD’da öğrencilere, edinecekleri teorik bilgileri, çok çeşitli atölye çalışmaları ile uygulamaya dönüştürmelerini ve farklı alanlarda tecrübe kazanmalarını sağlayan yaratıcı bir ortam sunulmaktadır.    

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