Arucad'da Burs Mülakatı Tarihleri Açıklandı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), %100 burs için 29-30-31 Mayıs tarihlerinde mülakat düzenliyor. Kayıt yaptıracak tüm adaylara %50 burs hakkı tanıyan Üniversite, burs oranını %100’e kadar yükseltmek isteyen adayları mülakatlarda değerlendirecek.

ARUCAD, KKTC vatandaşı olan ve/veya lise öğrenimini kesintisiz 4 yıl boyunca KKTC’de tamamlayan TC Uyruklu öğrencilere, Üniversite bünyesinde eğitim veren tüm programlara doğrudan %50 burs hakkı tanımaktadır. Adaylar, 29-30-31 Mayıs’taki ARUCAD’ın Girne Kampüsünde yapılacak mülakatlara katılarak burs oranını %75, %90 ve %100’e kadar yükseltebilecek.

2 Yeni Lisans Bölümü ve 1 Önlisans Programına Başvurular Kabul Ediliyor

Adaylar, 2023-2024 Akademik Yılında eğitime başlayacak 2 yeni lisans program olan Tekstil ve Moda Tasarımı, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümleri ile önlisans programı olan İç Mekan Tasarımı Bölümüne başvuruda bulunabilecek.

Açılan 2 yeni lisans ve 1 önlisans programı ile birlikte toplam 17 bölüme sahip ARUCAD’da, Sanat Fakültesi altında Plastik Sanatlar, Fotoğraf, Seramik, Film Tasarımı ve Yönetimi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümleri, Tasarım Fakültesi altında; Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümleri; İletişim Fakültesi altında Dijital Oyun Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Yeni Medya ve İletişim Bölümleri; Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi altında Oyunculuk, Modern Dans, Ses Sanatları Tasarımı Bölümleri ile 2 yıllık önlisans program olan İç Mekan Tasarımı Bölümleri bulunmaktadır.

Adaylar, ARUCAD’ın sunduğu %100’e varan burs olanakları, mülakat ve kayıt koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiye, kibrisaday.arucad.edu.tr web sitesi üzerinden ve 0533 873 85 85 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilecek.