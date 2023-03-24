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ARUCAD'da Deprem Eğitimi ve Tatbikatı Gerçekleşti

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ARUCAD'da Deprem Eğitimi ve Tatbikatı Gerçekleşti
ARUCAD'da Deprem Eğitimi ve Tatbikatı Gerçekleşti

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde (ARUCAD) 23 Mart Perşembe günü öğrencilerin, akademik ve idari kadronun yoğun katılımı ile KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Girne Bölge Müdürlüğü tarafından ‘Deprem Bilgilendirme Semineri ve Deprem Tatbikatı’ gerçekleştirildi.     

 

Eğitim, sabah saatlerinde KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Girne Bölge Müdürlüğü ekiplerinin semineri ile başladı. 45 dakika süren seminerde, deprem öncesinde, anında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı ve uygulaması gerçekleştirildi.  

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Türkiye’de Şubat ayında meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından olası risk durumunda kurum içerisinde bulunanların güvenliğini sağlamak için gerçekleştirilen eğitimde, tatbikatların doğal afetlerin vereceği zararı en aza indirmek için gerekli olduğu vurgusu yapıldı. Aynı zamanda depreme hazırlıklı olmanın önemi üzerinde duruldu ve bunun için yapılması gerekenler ayrıntılı olarak anlatıldı.

 

Eğitim seminerinin ardından Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi öğrencilerine, tüm akademik ve idari personeline deprem tatbikatı uygulandı.    

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Akut Takımının da katılığı seminer ve tatbikatın ardından ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, katkılarından dolayı KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Girne Bölge Müdürü Coşkun Neşesibol’a teşekkür belgesi takdim etti.

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