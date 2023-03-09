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ARUCAD’da Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi Gerçekleşti

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ARUCAD’da Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi Gerçekleşti
ARUCAD’da Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi Gerçekleşti

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Akademisyenlerine yönelik hizmet içi eğitim kapsamında İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlgi Şemin tarafından “Ölçme ve Değerlendirme” Eğitimi gerçekleştirildi.       

 

ARUCAD Kalite Güvence Ajansının düzenlediği eğitimde, Prof. Dr. İlgi Şemin, ölçme ve değerlendirme yöntemleri, teknikleri ve araçlarını kullanarak öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçme ve değerlendirme konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Eğitimde ölçme ve değerlendirme kriterleri üzerinde duran Prof. Dr. İlgi Şemin, “Ölçme ve değerlendirme, eğitim sürecinin önemli bir unsurudur. Performansın, eşitlikçi, tarafsız ve sistemli bir şekilde ölçülmesi ve değerlendirilmesi özen ister. Buradan elde ettiğimiz sonuç ile öğrencilerin eğitim sürecinde ulaştıkları düzey ve eğitimin başarılı ve başarısız olduğu alanları ilgili bilgi sahibi oluruz. Öğretim üyeleri ve öğrencilere, sürecin değerlendirilmesi ve yansımalarını görme olanağını verir” dedi. Prof. Dr. İlgi Şemin, ölçme ve değerlendirmenin doğru yapılmasının eğitim kalitesinin geliştirilmesinde ve buna bağlı olarak, programların ulusal ve uluslararası akreditasyon süreçlerinin planlanmasında büyük rol oynadığını belirtti.

 

Eğitimin teorik bölümünün ardından uygulama kısmına geçildi ve eğitim genel değerlendirme ile son buldu.    

 
 

 

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Prof. Dr. İlgi Şemin kimdir?

1982 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başladı, 1988 yılında tamamladı. 1993 yılında doçent, 1999 yılında profesör oldu. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programlama ve Öğretim Anabilim Dalında doktora yeterliliğini aldı. DEÜ Tıp Fakültesi aktif eğitim kuruluş çalışmalarında yer aldı. ABD Kuzey Karolina’da Wake Forest Üniversitesinde ECFMG bursiyeri olarak ölçme değerlendirme çalıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı; Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı başkanı; Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü; Girne Amerikan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü olarak görev yaptı. Türkiye’de ve yurt dışında birçok üniversitede ölçme değerlendirme eğitimleri verdi. 2013 yılından bu yana İzmir Ekonomi Üniversitesinde görev yapmaktadır.

 

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