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ARUCAD'dan Atatürk'e saygı duruşu

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörlüğü tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni, ARUCAD Garden’da gerçekleşti.   
ARUCAD'dan Atatürk'e saygı duruşu

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörlüğü tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni, ARUCAD Garden’da gerçekleşti.   

 

Atatürk’ü Anma Programı, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’nin öncülüğünde ARUCAD akademisyenleri, çalışanları ve öğrencilerinin Atatürk büstüne çelenk ve çiçekler bırakmasıyla başladı.   Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk için yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

 

Atatürk’ü Anma Programının konuşmasını gerçekleştiren ARUCAD İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Hakan Karahasan, sözlerine; “Hatırlama ve unutma eylemi, sadece ulus inşası değil, aynı zamanda bireylerin kendilerini inşa etmelerinde de son derece önemli. Atatürk’ü sadece bir askeri deha, başarılı bir siyasetçi olarak görmek yerine, onun burada, üniversitede olan bizler, eğtimciler ve eğitim görenlere (öğrenciler) bıraktığı akıl ve bilim mirası üzerine kısaca değinmek istiyorum” diyerek başladı.

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, yalnızca askerî bir deha, başarılı bir siyasetçi olmakla kalmayıp Cumhuriyet’in kurulmasına öncülük ettiğinden ve genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘muasır medeniyetler seviyesi’ne ulaşabilmesi için önerdiği yoldan bahseden Karahasan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Onun eğitime, bilime, akla verdiği önem, onu yaşadığı çağla sınırlandırmayıp, bugüne, hatta ve hatta yarınlara taşıyacak olan yegâne unsurdur. Çocuklara, gençlere verdiği önemin, özellikle Türkiye ve Kıbrıs’ta son derece iyi bilindiği kanısındayım. Harf devriminin hemen ertesinde, o dönem Britanya İmparatorluğu’nun bir parçası olan Kıbrıs’ta, Kıbrıslı Türk toplumu, Atatürk’ün Türkiye’de yapmış olduğu devrimleri kendi başlarına alıp benimsemiş ve bunlarla kendi içerisinde Batılılaşma ve modernleşme hareketlerinin başlamasını sağlamıştır. Kıbrıs’ta laiklik, kadın-erkek eşitliği ve toplumda eğitime verilen önemin temellerinde Atatürk’ün atmış olduğu adımları görmek mümkündür.”

Yrd. Doç. Dr. Hakan Karahasan, vefatının 83. yılında Atatürk’ü sevgi ve minnetle andıklarını belirterek sözlerini sonlandırdı.  

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