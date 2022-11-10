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ARUCAD’dan Atatürk’e Saygı Duruşu

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörlüğü tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni, ARUCAD Bilgi Merkezi bahçesinde gerçekleşti.   
ARUCAD’dan Atatürk’e Saygı Duruşu

Atatürk’ü Anma Programı, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’nin Atatürk büstüne çelenk bırakmasıyla başladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk için yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

 

Atatürk’ü Anma Programının konuşmasını gerçekleştiren ARUCAD Oyunculuk Bölümü Başkan Vekili Öğr. Gör. Güneş Kozal sözlerine; “Atatürk öngörüsü yüksek bir lider olarak, gerçekleştirdiği ilkesel devrimlerle çağdaş bir ülke hayali kurmuştur. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar edindiğimiz kültürel, sanatsal ve düşünsel ilerlemeye bakıldığında açıkça görülebilen bu hayali, bir miras olarak yeni kuşaklara vasiyet etmiştir. Ulusal bilince sahip çağdaş bir uygarlık yaratma yolunda adımlar atarken toplumu, sanatın ve bilimin ışığı ile aydınlatmak Atatürk’ün en büyük önceliği olmuştur” diyerek başladı.

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Atatürk’ün “Sanat tam anlamıyla güzelliğin ifadesidir. Bu güzellik kendini bir şiirde, bir ezgide, bir resimde, bir heykelde veya bir mimaride bulur” sözleriyle Atatürk’ün her bir sanat dalının büyümesini, gelişmesini ve yayılmasını istemesinden bahseden Kozal, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bizler hem sanatçı hem de sanatçı yetiştirmeye gönül vermiş akademisyenler ve kurumumuz Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi olarak sanatın toplum için öneminin ne demek olduğunun bilincindeyiz. Kıbrıs Türk toplumunun bireyleri olarak uygar bir toplum olmanın en önemli gerekliliklerinden birinin kendi kültürünü yaşatmak, kendi kültürü çerçevesinde sanat üretimleri geliştirmek olduğunun da farkındayız. Üniversitemizin bu kültürün kimliğini sağlam temellere yaslamak için geçmiş ve gelecek arasında köprü kurabilen, ait olduğu kültürü evrenselleştirebilen, evrensel değerleri kendi toplumu ile sentezleyebilen sanatçılar yetiştirmek için çok önemli bir sorumluk üstlendiğini belirtmek isterim. Bugün Atatürk’ü anarken, onun sanata bakış açısını yeniden hatırlamanın tarifsiz bir değeri vardır. Ada’nın kuzeyinde sanatın kalbinin bu üniversitede atması, Atatürk’ün sanat yaklaşımı ile bütünleşince daha da anlam kazanmaktadır.”

 

Öğr. Gör. Güneş Kozal, vefatının 84. yılında Atatürk’ü sevgi ve minnetle andıklarını belirterek sözlerini sonlandırdı.  ARUCAD akademisyenleri, çalışanları ve öğrencilerinin Atatürk büstüne çelenk ve çiçekler bırakmasıyla tören son buldu.

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