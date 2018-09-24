Ekonomide neredeyse tüm kesimlerin zorda olduğunu belirten Aktaş, "Asgari ücret artışı yüzde 25’i bulabilir" başlığıyla yayımlanan yazısında "Bu yıl için asgari ücret net 1.603 lira olarak uygulanıyor. Bu asgari ücretin işverene maliyeti ise 2.385 lira" hatırlatmasında bulundu.

"Asgari ücretin genellikle TÜFE kapsamındaki gıda grubunda ortaya çıkan yıllık artış dolayında yükseltildiği biliniyor" diyen Aktaş, şöyle devam etti:

"Ama kimi yıllar siyasi partiler arasındaki rekabet çalışanlara yarıyor ve asgari ücret enflasyonun çok çok üstünde artırılabiliyor. Örneğin 2016 yılındaki yüzde 30’luk artış gibi. Yeni ekonomi programında (YEP) bu yılın TÜFE gerçekleşmesi yüzde 20.8 olarak tahmin ediliyor. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ağustos sonu itibarıyla yıllık yüzde 20’ye yakın artış var ve bu oranın yıl sonunda yüzde 25’e yaklaşması şaşırtıcı olmayacak."

'PEK İHTİMAL VERİLMİYOR'

Aktaş, yüzde 20 ve 25'lik oranlar uygulandığında 2019 yılının net asgari ücretinin 1.924 ile 2.004 lira arasında oluşacağını kaydetti.

"Psikolojik yönü de düşünülerek asgari ücretin net 2 bin liranın üstünde belirlenmesi olasılığı güçlü görünüyor" diyen Aktaş, devamında şu görüşü dile getirdi:

"Ancak biz net ücretin küsuratsız 2 bin lira olarak belirleneceğini pek sanmıyoruz, çünkü bu tutar daha önce CHP tarafından dile getirilmişti. Zaman farklı olsa bile 'CHP'nin önerdiğine gelindi' dedirtmemek için asgari ücretin net 2 bin lira olarak belirleneceğine pek ihtimal verilmiyor."