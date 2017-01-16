"Asgari ücret bu hafta yeniden görüşülecek"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, katıldı TV programında açıklamalarda bulundu.

Saner, çok kısa süre içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilecek elektoronik çalışma izin kartı uygulaması başta olmak üzere sosyal sigortaların durumu, asgari ücret ve iş sağlığı güvenliği hakkında Bakanlığının projeleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Çalışma yaşamında iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin önemine işaret eden Bakan Saner, "Denetim çok önemli yalnız herşeyi denetime bağlayacak olursak bu da pek kolay değil. Bugün ülkede kayıtlı çalışan kişi sayısı 100 bin kişi ise ve Bakanlık olarak 4 dairede toplam 65 müfettiş ile çalışıyorsak , iş kazalarının önüne yalnızca denetimle geçemeyiz " ifadelerini kullandı.

İşyerlerininde kendi iş güvenliği önlemlerini alma sorumluluğu taşıması gerektiğini vurgulayan Bakan Saner : "Bizler alt yapısını hazırlamadan, devletin ilgili diğer birimleri ile örtüştürmeden AB uyum sürecinde birtakım yasalar çıkarıyoruz fakat arkadan uygulamalar ve bizlerin yapmış olması gereken denetimler eksik kalıyor. Sistem birbirini desteklemezse ve doğrulamazsa, çıkardığınız yasaları destekleyen tüzüklerde sorunlar varsa sizin yaptığınız denetimin ne anlamı kalacak?" şeklinde konuştu. Bakan Saner, göreve gelir gelmez iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüzük değişiklikleri için ilgili kurumlar ve sivil toplum örgütleri ile biraraya geldiklerini ve çalışmaların son aşamaya getirildiğini kaydetti.

KKTC’deki çalışma yaşamı konusunda rakamlar veren Bakan Saner, çalışanların %43’ünü yabancı işçilerin oluşturduğunu, 12500 işsiz olduğunu ve 42 bin yabancı kayıtlı işgücünün bulunduğunu ifade etti ve ülkede işsizlik sorunundan çok farklı iş kollarına genç işsizleri yönlendirememe sorunun olduğunu önemle vurguladı.

29 Kasım 2016’dan itibaren geçerli olan Çalışma ve Muhaceret Affı’ndan bugüne kadar 4500 kişinin bir asgari ücret ödeyerek faydalandığı bilgisini veren Çalışma Bakanı Saner, elde edilen rakamla tahmin edilen rakama ulaşıldığını kaydetti.

Saner, 27 Ocak 2017’de sona erecek affın henüz müracaat etmeyenler için son şans olduğunun altını çizerek, bu tarihten itibaren yapılacak denetimlerin Daire müfettişleri ile değil, Bakanlık olarak yapılacağını; denetimlere hem Çalışma hem İhtiyat Sandığı hem de Sosyal Sigortalar Dairesi müfettişlerinin birlikte çıkacağını ifade etti.

Saner: ” İnsanları koşuşturmak yerine bilgisayarları konuşturmayı yeğliyoruz"

Bakanlığının projeleri hakkında da bilgi veren Saner, Çalışma Bakanlığı ile AB yetkilileri arasında istihdam sayısının belirlenmesi ve Bakanlığın yaptığı istihdamın internet üzerinden yürütülmesi için sürdürülen VETLAM 1 ve VETLAM 2 Projeleri’nin olduğunusöyledi. Saner, Avrupa Birliği ile koordineli çalışmaya olumlu bakıtıklarını ancak sonuç alma konusunda bir takım sıkıntılar yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

2017 yılında elektronik çalışma izin kartı uygulaması ve E- Bakanlık portalını hayata geçirmek için çalışmaların tamamlandığını söyleyen Bakan Saner: " Çalışanların işyeri denetimlerinde pasaportunu göstermesi çok kolay değil. Çalışma izni kartı taşımak daha kolay. Çalışanın sosyal haklarının ödenip ödenmediğini denetlemek amacıyla elektronik bir çalışma izin kartı uygulaması hazırladık ve hayata geçirmek için gün sayıyoruz. Bakanlıkta bir çığır olacak. Artık hiç kimsenin önizinle bir işçi getirmek için, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığından borcu yoktur yazısı almak için, Lefkoşa’nın bir bölgesinden diğer bölgesine gidip en az 1 buçuk gün harcamasına gerek kalmayacak." dedi.

"İnsanları koşuşturmak yerine bilgisayarları konuşturmayı yeğliyoruz" şeklinde konuşan Saner, hayata geçirilecek elektonik çalışma izni kartı uygulamasının nasıl olacağı hakkında da bilgi verdi.

Çalışma Dairesi’nden bilgisayarların birbirini görmesi suretiyle uygulamanın hayata geçeceğini belirten Saner, sadece problemli işverenlerin ilgili dairelere yönlendirilerek yasal zorunluluklarını yerine getireceğini açıkladı. 15 günlük ilan süresi içinde , Çalışma Dairesi tarafından işverenlere işletmeleri için eleman getirmeleri amacıyla anında kod verileceğini kaydeden Bakan Saner, işverenlerin aldığı kod ile Bakanlığın sistemine kayıt olarak aradığı işçinin özelliklerini Bakanlığa bildirebileceğini anlattı.

Çalışanların da Bakanlık tarafından kendilerine verilecek kodlarla sosyal güvenlik yatırımlarını kontrol edebileceğini belirten Saner, çok kısa süre içinde hayat bulacak e- bakanlık portalı ile; çalışana göre iş, işe göre çalışan uygulamasının sağlanacağı ve sürelere göre işçi kartlarının da farklı renklerde olacağı bilgisini verdi.

Bakan Saner, 1 ay içerisinde bunun açıklamasını yapacaklarını ifade ederek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 7 aylık çalışmasının ürünü olan yeni projeleri adım adım kamuoyu ile paylaşacağını söyledi.

Sosyal Sigortalar

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin durumu hakkında da rakamsal bilgi veren Bakan Saner: "Göreve geldiğimizde 89 462 sigorta mükellefi vardı. Yaklaşık 33 300 da emeklimiz.Şu anda 92 976 sigorta mükellefine çıktık ama emekli sayısı 1 yılda 1300 kadar kişi arttı. Emekli sayısı yaklaşık 34 500 oldu. Yapmış olduğumuz çalışma affı ile çok ciddi bir sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımı oluşmuş durumda. Tüm bunları düşündüğümüzde her yıl binde 2 olarak artan grafiğimiz bu yıl yüzde 1.4 olarak artmıştır. Yani çalışanın emekliyi ödeme katsayısı, yılda binde 2 artarken bu yıl yüzde 1.6 dır. Sigortaların ödeme oranı 2.52 iken şu anda 2.68’e ulaşmıştır." dedi.

Elektronik çalışma izni kartı uygulaması ile , Çalışma Dairesi’ne kaydı yapılan işverenin anında Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı Dairesi’nden dosyası açılacağını, ön izinle ülkeye gelen işçinin 1 ay içerisinde çalışma izninin ve ilgili dairelere kaydının yapılıp yapılmadığının anında kontrol edilebileceğini ifade eden Saner, denetimin bu şekilde etkinleşeceğini söyledi.

Saner: "Belediyelerin sosyal sigortalar kurumuna faizleriyle birlikte 100 milyon TL’ye yakın borcu var"

2017 yılından itibaren 28 belediyenin sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı borcunun yapılandırılması için tüm belediyelerle biraraya geleceklerini ifade eden Bakan Saner, "Sosyal sigortaların bankalara toplam borcunun 140 milyon TL olduğunu düşünürsek 100 milyon TL sadece belediyelerin sigortalar kurumuna borcu var. Yapılandırma ile bu borcun taksitlendirilerek ödenmesi için belediyelerimizle uzlaşacağız " dedİ.

Adım adım Sosyal Sigortalar kurumunu hayata döndürmek için çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Saner, 2017 yılı için Maliye Bakanlığı ile bir anlaşma imzaladıklarını ve kurumun faiz giderlerini düşürmek için ciddi önlemler aldıklarını belirtti. Kendisine yöneltilen sigorta affı ile ilgili soruya da yanıt veren Sane : "Bu ülkede bugüne kadar epey bir sigorta affı yaşandı. Şu anda bize de kamuoyundan baskı var. Bu konuda pozitif giden bir çalışmamız var ancak kimsenin umutlarını kaldırmak istemem. Olursa çok iyi olacak ama olmazsa halkın beklentilerini boşuna çıkarmak istemediğim için şu anda konuşmayı uygun bulmuyorum. Yalnızca primlere dokunmayacağız faizlerle oynayacağız " cevabını verdi.

Asgari Ücret

Asgari ücretle ilgili yöneltilen soruya da cevap veren Saner, " 2000 yılından beri 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan asgari ücret sadece 6 kez belirlendi. Geçen yıl asgari ücret Temmuz ayında biz göreve gelir gelmez tespit edildi. Bu yıl , 1 Ocak’ tan itibaren geçerli olmak koşulu ile asgari ücreti belirlemek niyetinde olduğumuz için komisyonu çağırdık.Komisyon işçi işveren ve devlet kanadından oluşuyor. Her yıl Kasım ayına kadar Devlet Planlama Örgütü verilerine göre hayat pahalılığı yüzde 7 civarında seyrederdi hatta Maliye Bakanı bütçe görüşmelerinde bunu belirtmiş, Aralık ayında nolursa olsun %7.5 olarak vereceğini söylemişti. Biz de tüm planlamalarımızı buna göre yaptık. DPÖ 2016 Aralık ayı verilerini % 10.19 olarak açıklayınca bizim %7.5 olarak yaptığımız asgari ücret değerlendirmesi, %10.19 u karşılayamayacağı için yeni verilere göre çalışma yapmak amacıyla toplantıyı erteledik. Bu hafta içerisinde asgari ücretin ne olması gerektiğini taraflarla bir araya gelerek görüşeceğiz." dedi.