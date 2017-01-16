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"Asgari ücret bu hafta yeniden görüşülecek"

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"Asgari ücret bu hafta yeniden görüşülecek"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, katıldı TV programında açıklamalarda bulundu.

Saner,  çok kısa süre içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilecek elektoronik çalışma izin kartı uygulaması başta olmak üzere  sosyal sigortaların durumu, asgari ücret ve iş sağlığı güvenliği hakkında  Bakanlığının projeleri  ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Çalışma yaşamında iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin önemine işaret eden Bakan Saner, "Denetim çok önemli yalnız herşeyi denetime bağlayacak olursak bu da pek kolay değil. Bugün ülkede kayıtlı çalışan kişi  sayısı 100 bin kişi ise ve Bakanlık olarak 4 dairede toplam 65  müfettiş ile  çalışıyorsak , iş kazalarının önüne  yalnızca denetimle geçemeyiz "  ifadelerini kullandı.

İşyerlerininde kendi iş güvenliği önlemlerini alma sorumluluğu taşıması gerektiğini vurgulayan Bakan Saner : "Bizler alt yapısını hazırlamadan,  devletin ilgili diğer birimleri  ile örtüştürmeden  AB uyum sürecinde birtakım yasalar çıkarıyoruz fakat arkadan uygulamalar ve bizlerin yapmış olması  gereken denetimler eksik kalıyor. Sistem birbirini desteklemezse ve doğrulamazsa,  çıkardığınız yasaları destekleyen  tüzüklerde sorunlar varsa sizin yaptığınız denetimin ne anlamı kalacak?" şeklinde konuştu.  Bakan Saner,   göreve gelir gelmez iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüzük değişiklikleri için ilgili kurumlar ve sivil toplum örgütleri ile  biraraya geldiklerini ve çalışmaların son aşamaya getirildiğini kaydetti.

KKTC’deki çalışma yaşamı konusunda rakamlar veren Bakan Saner, çalışanların  %43’ünü  yabancı işçilerin oluşturduğunu, 12500 işsiz olduğunu ve   42 bin yabancı  kayıtlı işgücünün bulunduğunu ifade etti ve ülkede  işsizlik sorunundan çok  farklı iş kollarına genç işsizleri yönlendirememe sorunun olduğunu önemle vurguladı.

29 Kasım 2016’dan itibaren geçerli olan Çalışma ve Muhaceret Affı’ndan bugüne kadar 4500 kişinin   bir asgari ücret ödeyerek  faydalandığı bilgisini veren Çalışma Bakanı Saner,  elde edilen rakamla  tahmin edilen rakama  ulaşıldığını  kaydetti.

Saner,  27 Ocak 2017’de sona erecek affın  henüz müracaat etmeyenler için son şans olduğunun altını çizerek, bu tarihten itibaren yapılacak  denetimlerin  Daire müfettişleri ile değil, Bakanlık  olarak yapılacağını;  denetimlere hem  Çalışma hem İhtiyat Sandığı hem de Sosyal Sigortalar Dairesi müfettişlerinin  birlikte çıkacağını ifade etti.

Saner: ” İnsanları koşuşturmak yerine bilgisayarları konuşturmayı yeğliyoruz"

Bakanlığının projeleri hakkında da bilgi veren Saner, Çalışma Bakanlığı ile AB yetkilileri arasında  istihdam sayısının belirlenmesi ve Bakanlığın yaptığı istihdamın internet  üzerinden yürütülmesi için sürdürülen VETLAM 1 ve VETLAM 2 Projeleri’nin olduğunusöyledi. Saner, Avrupa Birliği  ile  koordineli  çalışmaya olumlu bakıtıklarını ancak sonuç alma konusunda bir takım sıkıntılar yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

        2017 yılında elektronik  çalışma izin kartı uygulaması ve  E- Bakanlık portalını  hayata  geçirmek  için çalışmaların tamamlandığını  söyleyen Bakan Saner:  " Çalışanların  işyeri  denetimlerinde pasaportunu göstermesi  çok kolay değil. Çalışma izni kartı taşımak daha kolay. Çalışanın sosyal haklarının ödenip ödenmediğini denetlemek amacıyla elektronik bir çalışma izin kartı uygulaması hazırladık ve   hayata geçirmek için gün sayıyoruz. Bakanlıkta bir çığır olacak. Artık hiç kimsenin  önizinle bir işçi getirmek için,  sosyal sigorta ve ihtiyat sandığından borcu yoktur yazısı almak için,   Lefkoşa’nın  bir bölgesinden diğer bölgesine gidip en az 1 buçuk gün harcamasına  gerek  kalmayacak." dedi.

"İnsanları koşuşturmak yerine bilgisayarları konuşturmayı yeğliyoruz" şeklinde konuşan  Saner,  hayata geçirilecek elektonik çalışma izni kartı uygulamasının nasıl olacağı hakkında da  bilgi verdi.

      Çalışma Dairesi’nden bilgisayarların  birbirini görmesi suretiyle   uygulamanın hayata geçeceğini  belirten Saner,  sadece problemli işverenlerin    ilgili dairelere yönlendirilerek yasal zorunluluklarını yerine getireceğini açıkladı.  15 günlük ilan süresi  içinde ,  Çalışma Dairesi tarafından  işverenlere işletmeleri için eleman getirmeleri amacıyla  anında  kod verileceğini kaydeden Bakan Saner, işverenlerin  aldığı kod ile Bakanlığın sistemine kayıt olarak aradığı işçinin özelliklerini  Bakanlığa bildirebileceğini anlattı.  

Çalışanların  da Bakanlık tarafından  kendilerine verilecek kodlarla sosyal güvenlik  yatırımlarını kontrol edebileceğini belirten  Saner,   çok kısa süre içinde hayat bulacak e- bakanlık portalı ile;  çalışana göre iş,  işe göre çalışan  uygulamasının  sağlanacağı ve sürelere göre işçi kartlarının da  farklı renklerde olacağı bilgisini verdi.

Bakan Saner, 1 ay içerisinde  bunun açıklamasını yapacaklarını ifade ederek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın  7 aylık çalışmasının ürünü olan  yeni projeleri adım adım kamuoyu ile paylaşacağını söyledi.

Sosyal Sigortalar

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin durumu  hakkında da rakamsal bilgi veren Bakan Saner: "Göreve geldiğimizde 89 462 sigorta mükellefi vardı.  Yaklaşık 33 300 da emeklimiz.Şu  anda 92 976  sigorta mükellefine çıktık ama emekli sayısı 1 yılda 1300 kadar  kişi arttı. Emekli sayısı yaklaşık 34 500  oldu.  Yapmış olduğumuz  çalışma affı ile çok ciddi bir sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımı oluşmuş durumda. Tüm bunları düşündüğümüzde  her yıl binde 2 olarak artan grafiğimiz bu yıl yüzde 1.4 olarak artmıştır.  Yani çalışanın emekliyi ödeme katsayısı,  yılda binde 2 artarken bu yıl yüzde 1.6 dır. Sigortaların ödeme oranı 2.52 iken şu anda 2.68’e ulaşmıştır." dedi.

Elektronik çalışma izni kartı uygulaması  ile ,  Çalışma Dairesi’ne kaydı yapılan işverenin anında Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı Dairesi’nden dosyası açılacağını, ön izinle ülkeye gelen işçinin 1 ay içerisinde   çalışma izninin ve  ilgili dairelere kaydının yapılıp yapılmadığının  anında kontrol edilebileceğini ifade eden Saner, denetimin  bu şekilde etkinleşeceğini söyledi.

Saner: "Belediyelerin sosyal sigortalar kurumuna faizleriyle birlikte 100 milyon TL’ye yakın borcu var"

2017 yılından itibaren 28  belediyenin  sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı borcunun yapılandırılması için tüm belediyelerle biraraya geleceklerini ifade eden Bakan Saner,  "Sosyal sigortaların  bankalara toplam borcunun 140 milyon TL olduğunu  düşünürsek 100 milyon TL sadece belediyelerin sigortalar kurumuna  borcu var. Yapılandırma ile bu borcun taksitlendirilerek  ödenmesi için belediyelerimizle uzlaşacağız " dedİ.

Adım adım Sosyal Sigortalar kurumunu hayata döndürmek için çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Saner, 2017 yılı için Maliye Bakanlığı ile bir anlaşma imzaladıklarını ve  kurumun faiz giderlerini düşürmek için ciddi önlemler  aldıklarını belirtti.  Kendisine yöneltilen sigorta affı ile ilgili soruya da yanıt veren Sane :  "Bu ülkede bugüne kadar epey bir  sigorta affı yaşandı. Şu anda bize de kamuoyundan baskı var. Bu konuda pozitif giden bir çalışmamız var ancak kimsenin umutlarını kaldırmak istemem.  Olursa çok iyi olacak ama olmazsa  halkın beklentilerini boşuna çıkarmak  istemediğim için şu anda konuşmayı uygun bulmuyorum. Yalnızca  primlere dokunmayacağız  faizlerle oynayacağız " cevabını verdi.

Asgari Ücret

Asgari ücretle ilgili yöneltilen soruya da cevap veren Saner,  " 2000 yılından beri 1 Ocak’tan  itibaren geçerli olan asgari ücret sadece  6 kez belirlendi. Geçen yıl asgari  ücret Temmuz ayında biz göreve gelir gelmez tespit edildi. Bu yıl ,  1 Ocak’ tan itibaren geçerli olmak koşulu ile  asgari ücreti  belirlemek  niyetinde olduğumuz için komisyonu çağırdık.Komisyon işçi işveren ve devlet kanadından oluşuyor. Her yıl Kasım ayına kadar  Devlet Planlama Örgütü  verilerine  göre hayat pahalılığı yüzde 7  civarında seyrederdi hatta Maliye Bakanı  bütçe görüşmelerinde bunu  belirtmiş, Aralık  ayında nolursa olsun %7.5 olarak vereceğini söylemişti. Biz de tüm planlamalarımızı buna göre yaptık. DPÖ 2016 Aralık ayı verilerini % 10.19 olarak açıklayınca  bizim %7.5  olarak yaptığımız  asgari ücret değerlendirmesi,  %10.19 u karşılayamayacağı için yeni verilere göre çalışma yapmak amacıyla toplantıyı erteledik. Bu hafta içerisinde asgari ücretin ne olması gerektiğini taraflarla bir araya gelerek görüşeceğiz."  dedi.

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