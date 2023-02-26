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Aşıdan daha güçlü… Covid’in sonunu getirebilecek mi?

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Corona virüsü salgınını aşılarla durdurmaya çalışan bilim dünyası, yeni bir yöntemin üstünde duruyor. Araştırmacılar sonunda enfeksiyonu yüzde 86 oranında azaltan bir sprey geliştirdiler.
Aşıdan daha güçlü… Covid’in sonunu getirebilecek mi?

Kasım 2019’da ortaya çıktığında tüm dünyayı nasıl etkileyeceği belki de tahmin bile edilemiyordu. Tüm dünyayı saran salgında binlerce kişi hayatını kaybederken, milyonlarca kişi de virüsü kaptı. Aşılarla hastalık kontrol altına alınmaya çalışılırken şimdi de yeni bir burun spreyi umut oldu.

Gürcistan’daki araştırmacılar tarafından yapılan sprey, güçlendirici olarak alan kişilerde Covid enfeksiyonu riskini üç ay boyunca yüzde 86 oranında azalttı; bu da mRNA güçlendiricilerinin sağladığı korumanın neredeyse iki katı.

Şu anda Georgia merkezli Blue Lake Biotechnology Inc.’de geliştirilmekte olan burun spreyi, üst solunum yollarında bağışıklık korumasını yoğunlaştırıyor.

YAN ETKİLER DAHA AZ

Araştırmacılar, Ağustos 2021’de başlayan birinci aşama denemelerinde, halihazırda iki doz mRNA aşısı almış 18 ila 55 yaşları arasındaki 72 katılımcının yanı sıra aşılanmamış sağlıklı insanları çalışmaya dahil etti. Aralık ayı boyunca de denemelere devam edecekler.

Aşı içeriği solunduğunda, parainfluenza virüsünün küçük parçaları burun boşluğunda çoğalır ve böylece kişiyi gerçekten hasta etmeden bir bağışıklık tepkisini tetikler.

Blue Lake Biotechnology’nin kurucusu ve CEO’su Dr. Biao He, “Bu birinci aşama denemede koruyucu etkinin belirtilerini gördüğümüzde hoş bir sürpriz yaşadık. Bu sonuçtan dolayı heyecanlandık, cesaretlendik” diye konuştu.

Araştırmacılar burun spreyinin, aşıdan daha kuvvetli olabileceği üzerinde duruyor. Çalışmalarda da burun spreyi alan kişiler, enjekte edilebilir aşı alanlara göre daha az yan etki yaşadı.

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