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“Ateş olmayan yerden duman çıkmaz”

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Rum ve Yunan hükümetleri yalanlasa da son günlerde Yunan basınında, Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde sorun olduğuna dair açıklamaların arttığına dikkat çekildi.
“Ateş olmayan yerden duman çıkmaz”

Alithia “Yunanistan-Kıbrıs İlişkilerinde Yolunda Gitmeyen Bir Şey Var... Ateş Olmayan Yerden Duman Çıkmaz” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Yunan medyasında,  Yunanistan’daki Miçotakis hükümetinin, “başı sakin kalsın diye”  Kıbrıs sorununda cereyan edenlere mesafeli durduğuna dair açıklamalar yer aldığını yazdı.

Rum ve Yunan hükümetlerinin, bu tür sorunlar olduğunu yalanlayıp, aralarındaki ilişkinin mükemmel olduğundan söz etmelerine karşın “bu tür sorunlar olduğunu herkesin bildiğine ancak malum nedenlerden, bu sorunların resmen doğrulanmasının söz konusu olmadığına” işaret eden gazete, “ama ateş olmayan yerden de duman çıkmaz” vurgusunu yaptı.

Gazete, Yunanistan-Güney Kıbrıs ilişkilerindeki sorunlara dair bu tür yayınların son dönemde sıklıkla yapıldığına dikkat çekerek akla, bunların nereden ve neden çıktığı sorusu geldiğini yazdı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın 15 Aralık 2019’da Yunan Meclisi’nde, bütçe görüşmelerinin yapıldığı sırada kürsüye çıkarak, kamuoyuna yansıyan bilgilere hiçbir atıf yapmaksızın; hükümetlerinin iktidara geldiği günden beridir Rum yönetimi ile, Kıbrıs sorununun çözülmesi ana hedefiyle mükemmel ilişkiler içerisinde olduğunu açıklamak ihtiyacından söz ettiği hatırlatıldı.

Habere göre Dendias’ın bu açıklamasına rağmen Yunan basınında ‘Yunanistan Kıbrıs sorunundan yoruldu’ ve ‘Kıbrıs Yunanistan’ı maceralara sürüklüyor’ tezlerinin ortaya konulduğu yayınlar devam etti. Eski Rum Meclis Başkanı Yannakis Omiru, 23 Aralık 2019’da bir makale kaleme alarak “son dönemde Atina’da kaleme alınan bazı görüşleri eleştirdi.

Haberde, Yunan yazılı ve görsel  medyasında yer alan bazı görüşleri “üçlü anlaşmalar-işbirlikleri kurulmasına dair Kıbrıs yüzeyselliği”, “(MEB konusunda Lahey’e başvuru konusunda olduğu gibi)  Kıbrıs inisiyatiflerinin Kıbrıs iç cephesine yönelik halkla ilişkiler girişimidir”, “Kıbrıs meselesi artık yetti be kardeşim”, “Bu Kıbrıslılarla daha ne kadar” şeklinde yansıtıldı.

Ayrıca Hellasjournal isimli yayın organının, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in, ilk yurtdışı ziyareti kapsamında Güney Kıbrıs’a gittiğinde kendisine eşlik eden danışmanının “Kıbrıs’ı yük, sorun  gördüğünü ve Miçotakis’e Yunan hükümetinin Kıbrıs sorunuyla meşgul olmamasını tavsiye ettiğine” dikkat çekildi. 

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