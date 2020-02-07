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ATM'yi havaya uçurup soydular!

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Aynı şehirde dün de bir ATM havaya uçurulmuştu
ATM'yi havaya uçurup soydular!

Almanya'nın Kuzey-Ren Vesfalya eyaletine bağlı Essen şehrinde, banka hırsızları bir bankanın daha ATM'sini havaya uçurarak soydu.

Almanya'nın Kuzey - Ren Vesfalya eyaletine bağlı Essen şehrinde, ATM soygunlarına bugün de bir yenisi daha eklendi. Dün Essen şehrinde özel bir bankanın ATM'si havaya uçurulup soyulmuştu. Yine aynı şehirde sabaha karşı bir başka bankaya ait ATM havaya uçurularak soyuldu. Patlama sesi ile uyanan mahalle sakinleri, maskeli üç kişin bir araca binip olay yerinden kaçtıklarını ifade etti.

Polis, aynı şehirde ikinci kez ATM'nin havaya uçurularak soyulması karşısında adeta şaşkına döndü. Olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlatılırken, soygunun diğer soygunla bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

Son yıllarda Almanya'da bankalara yönelik soygunlarda artış gözlenirken, özellikle ATM'lerin havaya uçurulması dikkat çekiyor.

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