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Avrupa Konseyi sonuç bildirgesinde AB-Türkiye ilişkileriyle ilgili değişiklik yapıldı

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Avrupa Konseyi’nin sonuç bildirgesinde yer alan Avrupa Birliği (AB)-Türkiye ilişkileriyle ilgili iki paragrafta bazı değişiklikler yapıldığı bildirildi.
Avrupa Konseyi sonuç bildirgesinde AB-Türkiye ilişkileriyle ilgili değişiklik yapıldı

Avrupa Konseyi’nin sonuç bildirgesinde yer alan Avrupa Birliği (AB)-Türkiye ilişkileriyle ilgili iki paragrafta bazı değişiklikler yapıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, pazartesi günü yayınlanan taslağa bölgesel güvenlik ve Kıbrıs sorunuyla ilgili bazı öneriler eklendiğini kaydederken, taslakta Orta Doğu’daki duruma ve İran’ın İsrail’e saldırısına geniş yer verildiğini yazdı.

Gazete, taslağa AB-Türkiye ilişkileriyle ilgili olarak, AB’nin Doğu Akdeniz’de istikrarlı ve güvenli bir ortamdan stratejik çıkarı olduğu ve Türkiye ile iş birliği ve karşılıklı fayda sağlayacak ilişki kurulmasının gerekliliğine dair ifadeler eklendiğini kaydetti.

Haberde, taslağa Kıbrıs sorunu için ise AB’nin müzakerelerin yeniden başlaması ve ilerlemesine büyük önem atfettiği ve müzakerelerin, AB-Türkiye ilişkilerine olumlu katkı yapacağına dair ifade eklendiği belirtildi.

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