Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği DAÜ’de

AVRUPA TÜRK İSLAM KÜLTÜR DERNEKLERİ BİRLİĞİ’NDEN DAÜ’YE ZİYARET

Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği Başkanı İmam Cengiz beraberindeki heyet ile birlikte Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret etti. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret eden Birlik Başkanı Cengiz, DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cengiz, Almanya’da kurulan birliğin faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, KKTC’nin bir Türk toprağı olarak son derece önemli olduğu üzerinde durdu. Cengiz, Avrupa’da yaşayan Türklerin KKTC’yi daha yakından tanımaları için ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği üzerinde durdu.

Prof. Dr. Kılıç, KKTC ziyaretleri kapsamında Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği Başkanı İmam Cengiz’i DAÜ’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, DAÜ hakkında detaylı bilgiler aktardı. Ziyaret sırasında DAÜ ve birlik arasında kurulabilecek olası iş birlikleri üzerinde görüş alışverişi gerçekleştirildi. Ziyaret sonunda Prof. Dr. Kılıç tarafından Cengiz’e Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdim edildi.