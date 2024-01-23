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Ay'a başarıyla inen Japonya'nın "SLIM" aracının bataryası bitti

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Ay'a başarılı iniş yapan Japonya Uzay Araştırma Ajansına (JAXA) ait "SLIM" aracının bataryasının birkaç saatte bittiği duyuruldu.
Ay'a başarıyla inen Japonya'nın "SLIM" aracının bataryası bitti

JAXA açıklamasında, "Moon Sniper" takma isimli "Ay'ı Araştırmak için Akıllı İniş Aracı'nın" (SLIM) uzay yolculuğuna yönelik bilgilerini güncelledi.

SLIM aracının 20 Ocak'ta yerel saatle 00.20'de Ay'a başarılı şekilde iniş yaptığı ancak 2 saat 40 dakika sonra bataryasının tükendiği aktarıldı.

Araçtaki yerleşik güneş panellerinin, güneş yönüne doğru bakmadığı için enerji üretemediği ve böylelikle bataryasının şarj edilemediği bildirildi.

Diğer fonksiyonları çalışan aracın, Güneş ışınlarının, Ay'ın batı yönüne yansımasıyla şarj edilerek yeniden başlatılabileceği belirtildi.

Ay'a iniş yapabilen 5. ülke olmuştu

Ulusal basın hafta sonu, Japonya'nın, Sovyetler Birliği, ABD, Çin ve Hindistan'dan sonra Ay'a iniş yapma başarısını gösteren 5. ülke olduğunu aktarmıştı.

SLIM'i taşıyan H2A roketi, eylül ayı sonunda güneybatıdaki Kagoşima'ya bağlı Tanegaşima Uzay Merkezi'nden uzaya gönderilmişti.

JAXA, SLIM aracının, Ay'a "benzeri görülmemiş derecede yüksek hassasiyette bir iniş" sağlamasının beklendiğini açıklamıştı.

Mitsubishi Electric üretimi 700 kilogram ağırlığındaki iniş aracı 2,4 metre yüksekliğe ve 2,7 metre genişliğe sahip.

Aracın, taşıdığı küre şeklinde ve tenis topundan biraz daha büyük bir sonda vasıtasıyla Ay yüzeyinde hareket edebilmesi hedefleniyor.

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