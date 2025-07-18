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Azerbaycan Hedef Group'tan DAÜ çıkarması...

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Azerbaycan’ın önde gelen eğitim kurumlarından Hedef Group’tan bir heyet, Kurucu Başkanları Doç. Dr. Şamil Sadık önderliğinde Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ) bir ziyaret gerçekleştirdi.
Azerbaycan Hedef Group'tan DAÜ çıkarması...

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret eden heyet, kampüste çeşitli eğitim programlarına da katıldı.

Ziyaret sırasında taraflar, iki ülke arasındaki eğitim iş birliklerini geliştirme ve öğrenci değişim programları konusundaki karşılıklı iyi niyetlerini dile getirdi. Görüşmede ayrıca, Azerbaycanlı öğrencilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelere daha kolay erişimini sağlayacak somut adımların atılması gerektiği vurgulandı.

“Türk Dünyası Açısından da Anlamlı Bir Adım”

Görüşmede konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Azerbaycan’ın dostluğunu ve yakınlığını her zaman hissettiklerini dile getirdi. Prof. Dr. Klıç, “Bu ilişkileri başlatmak DAÜ için önemli bir vizyon. Bu iş birliği, Türk Dünyası açısından da anlamlı bir adımdır. Aramızdaki güven ortamının sağlam temellere dayandığına inanıyoruz.” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Kılıç, öğrenci değişim programları ve tanıtım faaliyetlerine verdikleri önemi de vurguladı. Bu tür akademik hareketliliklerin, öğrencilerin farklı kültürleri tanımalarına ve vizyonlarını genişletmelerine katkı sağladığını belirten Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün uluslararası öğrenci çeşitliliğine değer verdiğini ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

“Bizim İçin Büyük Bir Onurdur”

Ardından konuşan Azerbaycan Hedef Group Kurucu Başkanı Doç. Dr. Şamil Sadık ise, Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin 15 yıl öncesine dayandığını belirterek, “Kültürel ve siyasi gücün yanında, iktisadi anlamda da özellikle eğitime dayalı bir güç inşa etmek son derece önemlidir. DAÜ ile imzalanacak olası bir anlaşma, bizim için büyük bir onurdur.” dedi. Eğitimin zamanla gelişen bir alan olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Sadık, beraberindeki heyeti tanıtarak, DAÜ ile kurulacak iş birliğinin Azerbaycan açısından önemli bir adım olacağını ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ve günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi.

Hedef Group Heyeti, DAÜ’de Eğitime Katıldı

Söz konusu ziyaret kapsamında Hedef Group Heyeti, DAÜ’de düzenlenen eğitim programına da katılım sağladı. Eğitim programında, DAÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Canan Zeki tarafından “Öğrencilerde İstenmeyen Davranışların Belirlenmesi ve Yönetimi” konulu bir seminer verildi. Ayrıca DAÜ Öğretim Görevlisi Meryem Ezel tarafından ise, “Etkili İletişim ve Dinleme Becerileri” başlıklı seminerle katılımcılara iletişim alanında pratik ve teorik bilgiler aktarıldı. Eğitimler, heyet tarafından ilgiyle takip edildi.

Cumhurbaşkanı ve Milli Eğitim Bakanı Ziyaret Edildi

Azerbaycanlı heyetin gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında, Hedef Group Heyeti DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç eşliğinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu da ziyaret etti.

Yapılan temaslar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinin Azerbaycan’da daha görünür hale gelmesi ve Azerbaycan’dan gelen öğrenci sayısını artırma kapsamında yapılacak somut çalışmalara temel oluşturdu.

 

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