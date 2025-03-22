  • BIST 9044.64
  • Altın 3679.498
  • Dolar 37.6365
  • Euro 40.4936
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAYerbilim Mühendisleri Odası: " Taşıma su ile değirmen dönmüyor !!!"

AZERBAYCAN-KIBRIS DOSTLUK CEMİYETİ’NDEN DAÜ’YE ZİYARET

» »
Türk Dünyası Uluslararası Nevruz Festivali kapsamında gerçekleştirilen ziyarette akademik iş birlikleri ve kültürel etkileşimler ele alındı.
AZERBAYCAN-KIBRIS DOSTLUK CEMİYETİ’NDEN DAÜ’YE ZİYARET

 

AZERBAYCAN-KIBRIS DOSTLUK CEMİYETİ, DAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. HASAN KILIÇ’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

 

Azerbaycan – Kıbrıs Dostluk Cemiyeti, Türk Dünyası Uluslararası Nevruz Festivali kapsamında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret etti. 20 Mart 2025 Perşembe günü, saat 17:30'da gerçekleştirilen söz konusu ziyarette akademik iş birlikleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Azerbaycan arasındaki kültürel etkileşimler ve DAÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Dünyası Uluslararası Nevruz Festivali hakkında görüşmeler gerçekleştirildi.

 

Ziyarette Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili ve Sağlık Komitesi Başkanı Musa Guliyev, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Üyesi Halil İbrahim Orun, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Ali Öztüren, Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, Türkiye Cumhuriyeti Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar, Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu, Azerbaycan Devlet Sanatçısı ve Nahçıvan Devlet Filarmonisi Solisti Zülfügar Mahmudov, Türksoy Kültür Daire Uzmanı Şehnaz Sonat, Kazakistanlı sanatçı Malika Aldamzharova, Kırgızistanlı sanatçı Gulira Kasykulova, Özbekistanlı sanatçı Artur Utegenov, Nahçıvan Devlet Filarmonisi Solisti Afsana Babayeva ile Azerbaycanlı öğrenciler yer aldı.

 

“DAÜ Bizim Bir Parçamızdır”

Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu, Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Heyeti’nin 2013 yılı Mart ayında DAÜ’de kurulduğunu aktararak, “Kendimizi KKTC’de her zaman Azerbaycan’da gibi hissettik ve DAÜ’yü de bir parçamız olarak görüyoruz.” dedi. KKTC’ye ve DAÜ’ye duyduğu aidiyeti dile getiren Hasanoğlu, Türk Dünyası Uluslararası Nevruz Festivali’nin ilk gününün DAÜ ev sahipliğinde gerçekleşecek olmasından duyduğu memnuniyeti vurguladı.

 

“İki Ülke Açısından Büyük Değer”

Ardından konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Nevruz’u kutlayarak, “Bugün Nevruz’un ilk günü ve bu özel günün başlangıcında sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz.” ifadelerini kullandı. Azerbaycan ile olan kardeşlik bağlarının her zaman güçlü olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, Azerbaycan-Kıbrıs ilişkilerinin önemine değinerek, bu tür ziyaretlerin iki ülke açısından büyük değer taşıdığını belirtti. DAÜ hakkında detaylı bilgiler veren Pof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün Azerbaycan başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından öğrenciler yetiştirdiğini ifade etti.

 

“Birlik ve Beraberliği Simgeliyor”

Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili ve Sağlık Komitesi Başkanı Musa Guliyev gerçekleştirdiği konuşmada, KKTC’de kendini anayurdunda gibi hissettiğini belirtti. Türk devletlerinin zirve görüşmelerinde KKTC’nin de yer almasının, Türk devletleri tarafından tanınması açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. KKTC’nin tanınmasında Türk devletlerine büyük bir sorumluluk düştüğünü ifade eden Guliyev, bu kapsamda Nevruz Bayramı etkinliklerinin KKTC’de gerçekleştirilmesi yönünde karar aldıklarını söyledi. Nevruz Bayramı hakkında bilgiler veren Guliyev, bu bayramın birlik ve beraberliği simgelediğini ve tüm Türk devletleri tarafından kutlanması gerektiğini dile getirdi.

 

“Üniversitede Ağırlamaktan Büyük Bir Mutluluk Duydum”

DAÜ VYK Üyesi Halil İbrahim Orun yaptığı konuşmada, Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti’ni üniversitede ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Kıbrıs Türkleri’nin, geçmişteki zorlukları ve mücadelesini hatırlatarak 1974 sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin özgürlüğüne kavuştuğunu vurguladı. Azerbaycan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıması yönündeki adımlarını memnuniyetle izlediklerini belirterek, Azerbaycan’a olan sevgilerinin büyük olduğunu ifade etti.

 

“DAÜ, Akademik Çalışmalar Konusunda Örnek Teşkil Ediyor”

Türkiye Cumhuriyeti Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar konuşmasında Kıbrıs ve Türk dünyasının tarihsel bağlarına değinerek, Nevruz Bayramı’nın tüm Türk dünyası için ortak bir değer olduğunu, din ve etnik kimlik farklılıkları olmaksızın kutlanması gereken bir bayram olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Attar, akademik çalışmaların önemine değinerek DAÜ’nün Kıbrıs’ta akademik çalışma konusunda örnek teşkil ettiğini vurguladı. Tüm dünyaya barış ve sevgi dolu bir yıl dileyen Prof. Dr. Attar, Türk dünyasının birliğini ve kardeşliğini kutladı.

 

Prof. Dr. Kılıç tarafından Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili ve Sağlık Komitesi Başkanı Guliyev’e, Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu’na ve Türkiye Cumhuriyeti Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Attar’a teşekkür plaketi takdim edildi.

 

Prof. Dr. Kılıç, Türk Dünyası Uluslararası Nevruz Festivali’ne Katıldı

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, Türk Dünyası Uluslararası Nevruz Festivali’ne katıldı. 20 Mart 2025 Perşembe günü saat 20:00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda DAÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Dünyası Uluslararası Nevruz Festivali’ne katılarak konuşma gerçekleştirdi. Söz konusu etkinliğe DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe ve Prof. Dr. Ali Öztüren ile DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici de katıldı.

 

Prof. Dr. Kılıç, Nevruz’un Türk dünyasını birbirine bağlayan bir değer olduğunu vurgulayarak, kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarıldığını vurguladı. Prof. Dr. Kılıç herkesin Nevruz bayramını kutlayarak keyifli bir akşam geçirmelerini temenni etti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DAÜ’DE 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ19 Mart 2025 Çarşamba 13:54
  • DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Kliniklerinde Yeni Hekimler Göreve Başladı19 Mart 2025 Çarşamba 11:29
  • DAÜ İşletme Bölümü, Uluslararası Necmettin Erbakan Sempozyumu’nda Bildiri Sundu18 Mart 2025 Salı 10:46
  • DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’tan 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı18 Mart 2025 Salı 10:37
  • Tüketici Haklarıyla Güçlen!17 Mart 2025 Pazartesi 12:12
  • DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ’NDEN İKİ ÖNEMLİ ETKİNLİK17 Mart 2025 Pazartesi 10:43
  • DAÜ KENT-AG’DEN 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ’NE ÖZEL ETKİNLİK17 Mart 2025 Pazartesi 10:26
  • DAÜ, Pulmoner Rehabilitasyon Haftası’nda Farkındalık Çağrısı Yaptı15 Mart 2025 Cumartesi 17:30
  • DAÜ’de “Türk Dünyasında Ortak Alfabe” Konferansı Düzenlendi15 Mart 2025 Cumartesi 13:39
  • BELEDİYE BAŞKANLARI DAÜ’DE EŞİTLİK VE SOSYAL ADALETİ KONUŞTU14 Mart 2025 Cuma 11:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti