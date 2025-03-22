AZERBAYCAN-KIBRIS DOSTLUK CEMİYETİ’NDEN DAÜ’YE ZİYARET

AZERBAYCAN-KIBRIS DOSTLUK CEMİYETİ, DAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. HASAN KILIÇ’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

Azerbaycan – Kıbrıs Dostluk Cemiyeti, Türk Dünyası Uluslararası Nevruz Festivali kapsamında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret etti. 20 Mart 2025 Perşembe günü, saat 17:30'da gerçekleştirilen söz konusu ziyarette akademik iş birlikleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Azerbaycan arasındaki kültürel etkileşimler ve DAÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Dünyası Uluslararası Nevruz Festivali hakkında görüşmeler gerçekleştirildi.

Ziyarette Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili ve Sağlık Komitesi Başkanı Musa Guliyev, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Üyesi Halil İbrahim Orun, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Ali Öztüren, Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, Türkiye Cumhuriyeti Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar, Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu, Azerbaycan Devlet Sanatçısı ve Nahçıvan Devlet Filarmonisi Solisti Zülfügar Mahmudov, Türksoy Kültür Daire Uzmanı Şehnaz Sonat, Kazakistanlı sanatçı Malika Aldamzharova, Kırgızistanlı sanatçı Gulira Kasykulova, Özbekistanlı sanatçı Artur Utegenov, Nahçıvan Devlet Filarmonisi Solisti Afsana Babayeva ile Azerbaycanlı öğrenciler yer aldı.

“DAÜ Bizim Bir Parçamızdır”

Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu, Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Heyeti’nin 2013 yılı Mart ayında DAÜ’de kurulduğunu aktararak, “Kendimizi KKTC’de her zaman Azerbaycan’da gibi hissettik ve DAÜ’yü de bir parçamız olarak görüyoruz.” dedi. KKTC’ye ve DAÜ’ye duyduğu aidiyeti dile getiren Hasanoğlu, Türk Dünyası Uluslararası Nevruz Festivali’nin ilk gününün DAÜ ev sahipliğinde gerçekleşecek olmasından duyduğu memnuniyeti vurguladı.

“İki Ülke Açısından Büyük Değer”

Ardından konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Nevruz’u kutlayarak, “Bugün Nevruz’un ilk günü ve bu özel günün başlangıcında sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz.” ifadelerini kullandı. Azerbaycan ile olan kardeşlik bağlarının her zaman güçlü olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, Azerbaycan-Kıbrıs ilişkilerinin önemine değinerek, bu tür ziyaretlerin iki ülke açısından büyük değer taşıdığını belirtti. DAÜ hakkında detaylı bilgiler veren Pof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün Azerbaycan başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından öğrenciler yetiştirdiğini ifade etti.

“Birlik ve Beraberliği Simgeliyor”

Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili ve Sağlık Komitesi Başkanı Musa Guliyev gerçekleştirdiği konuşmada, KKTC’de kendini anayurdunda gibi hissettiğini belirtti. Türk devletlerinin zirve görüşmelerinde KKTC’nin de yer almasının, Türk devletleri tarafından tanınması açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. KKTC’nin tanınmasında Türk devletlerine büyük bir sorumluluk düştüğünü ifade eden Guliyev, bu kapsamda Nevruz Bayramı etkinliklerinin KKTC’de gerçekleştirilmesi yönünde karar aldıklarını söyledi. Nevruz Bayramı hakkında bilgiler veren Guliyev, bu bayramın birlik ve beraberliği simgelediğini ve tüm Türk devletleri tarafından kutlanması gerektiğini dile getirdi.

“Üniversitede Ağırlamaktan Büyük Bir Mutluluk Duydum”

DAÜ VYK Üyesi Halil İbrahim Orun yaptığı konuşmada, Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti’ni üniversitede ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Kıbrıs Türkleri’nin, geçmişteki zorlukları ve mücadelesini hatırlatarak 1974 sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin özgürlüğüne kavuştuğunu vurguladı. Azerbaycan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıması yönündeki adımlarını memnuniyetle izlediklerini belirterek, Azerbaycan’a olan sevgilerinin büyük olduğunu ifade etti.

“DAÜ, Akademik Çalışmalar Konusunda Örnek Teşkil Ediyor”

Türkiye Cumhuriyeti Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar konuşmasında Kıbrıs ve Türk dünyasının tarihsel bağlarına değinerek, Nevruz Bayramı’nın tüm Türk dünyası için ortak bir değer olduğunu, din ve etnik kimlik farklılıkları olmaksızın kutlanması gereken bir bayram olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Attar, akademik çalışmaların önemine değinerek DAÜ’nün Kıbrıs’ta akademik çalışma konusunda örnek teşkil ettiğini vurguladı. Tüm dünyaya barış ve sevgi dolu bir yıl dileyen Prof. Dr. Attar, Türk dünyasının birliğini ve kardeşliğini kutladı.

Prof. Dr. Kılıç tarafından Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili ve Sağlık Komitesi Başkanı Guliyev’e, Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu’na ve Türkiye Cumhuriyeti Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Attar’a teşekkür plaketi takdim edildi.

Prof. Dr. Kılıç, Türk Dünyası Uluslararası Nevruz Festivali’ne Katıldı

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, Türk Dünyası Uluslararası Nevruz Festivali’ne katıldı. 20 Mart 2025 Perşembe günü saat 20:00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda DAÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Dünyası Uluslararası Nevruz Festivali’ne katılarak konuşma gerçekleştirdi. Söz konusu etkinliğe DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe ve Prof. Dr. Ali Öztüren ile DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici de katıldı.

Prof. Dr. Kılıç, Nevruz’un Türk dünyasını birbirine bağlayan bir değer olduğunu vurgulayarak, kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarıldığını vurguladı. Prof. Dr. Kılıç herkesin Nevruz bayramını kutlayarak keyifli bir akşam geçirmelerini temenni etti.