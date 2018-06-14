  • BIST 94.541
  • Altın 194,411
  • Dolar 4,6116
  • Euro 5,4082
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Bakan Çeler bu kez patronlara seslendi...

» »
Bakan Bayramda çalışanlar ile ilgili ne dedi?
Bakan Çeler bu kez patronlara seslendi...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, tüm sektörlerdeki işverenlere, yarın başlayacak ve pazar günü sona erecek Ramazan Bayramı tatili süresince çalışanların tatil yapmasına duyarlılık göstermeleri çağrısında bulundu.
Çeler, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan ve Kurban Bayramı’nın , "Resmi Tatil ve Anma Günleri Yasası" kapsamında , resmi tatil olarak kutlandığını, söz konusu günlerde nasıl çalışılacağının 22/1992 Sayılı İş Yasası Yasanın 40’ıncı maddesi tahtında düzenlendiğini belirtti.


Bakan Çeler açıklamasında, “Bu yasa kapsamına giren iş yerlerinde çalışan işçiler, Resmi Tatil ve Anma Günleri Yasası’nda resmi tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmayıp, tatil yaparlar ve bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretlerini tam olarak ödenirler. Bakanlığımız tarafından daha önce 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda tüm çalışanların tatil yapması hususunda kamuoyunda yaratılan duyarlılığın, Ramazan Bayramı tatili süresince de devam ettirilmesi en büyük arzumuzdur. Bu çerçevede, tüm sektör temsilcisi işverenlerimizden Bakanlık olarak konuyla ilgili hoşgörü ve sağduyu beklemekteyiz” ifadelerine yer verdi. 

İşveren temsilcilerinin, resmi tatil günlerinde çalışanlarının tatil yapmalarına imkan yaratmaları, söz konusu günlerde çalışılması halinde İş Yasası’nın 40’ıncı maddesinin 2’nci fıkrasında belirtilen ücreti ödeme zorunluluğunun olduğunu unutmamaları gerektiğini kaydeden Çeler, İş Yasası’na göre işverenlerin resmi tatil günlerinde işyerlerini kapatma zorunlulukları bulunmamakla birlikte işverenlerin resmi tatil günlerinde çalışan işçilere yasanın öngördüğü ücreti ödemesinin yasal bir yükümlülük olduğunu vurguladı. 

Çeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, resmi tatil günlerinde, tercih haklarını kullanarak çalışmayı seçen işçilerin ve / veya işçilerini çalıştırmak isteyen işverenlerin, çalıştıkları gün için yasanın öngördüğü ve işverenler tarafından ödenmesi gereken ücretin ödenip ödenmediğini denetlemekle görevli olduğunu hatırlattı. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler, “Bu vesileyle sevgi, dostluk ve kardeşliğin toplumsal birliğimizi daha da güçlü tutarak bizi da güzel günlere ulaştıracağı inancıyla tüm halkımızın Ramazan Bayramını kutlarım” da dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • LTB Başkanı Harmancı konuk ekipleri kabul etti09 Haziran 2018 Cumartesi 09:05
  • LTB, 2 iş yerinin iznini geçici olarak durdurdu, 7 iş yerine ihbar verdi07 Haziran 2018 Perşembe 11:43
  • Lefkoşa’da “Kanlıdere Bisiklet ve Yürüyüş Yolları Projesi” ilk adımı atıldı06 Haziran 2018 Çarşamba 12:23
  • Harmancı DEV-İŞ’i ziyaret etti05 Haziran 2018 Salı 11:17
  • Lefkoşa'da Yenişehir trafik ışıkları kavşağı çalışmalardan dolayı trafiğe kapatıldı03 Haziran 2018 Pazar 09:58
  • “LTB artık yatırım yapabilen bir belediye durumuna geldi”02 Haziran 2018 Cumartesi 10:30
  • Lefkoşa’da öğrenci yurdunda çıkan yangın korkuttu02 Haziran 2018 Cumartesi 09:57
  • DETAY TV’nin ilk haftasında en çok izlenen Başkan Harmancı oldu01 Haziran 2018 Cuma 20:39
  • Polis Gönyeli'de meydana gelen 7 yaşındaki çocuk cinayeti ile ilgili basında çıkanları yalanladı01 Haziran 2018 Cuma 12:23
  • "Toplumun özlediği bir sinerji yakalandı"01 Haziran 2018 Cuma 09:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti