Bakan Oğuz incelemelerde bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, beraberindeki yetkililerle birlikte Güzelyurt Barajı ve Yeşilyurt’ta aşırı yağışlar nedeniyle patlayan derivasyon kanalı bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Oğuz’a Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Bakanlık ve Su İşleri Dairesi yetkilileri eşlik etti.

Bakan Dursun Oğuz, incelemelerinin ardından BRT’ye yaptığı açıklamada, yağışların ardından bölgedeki son durumu değerlendirmek, gerekli çalışmaları başlatmak adına böyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, bir damla suyun bile çok değerli olduğunu ve bu suları korumakla ilgili devletlerin yapması gereken yatırımlar olduğunu söyledi.

Oğuz, yağışlarla gelen sulardan maksimum faydanın nasıl sağlanabileceği konusunda bir çalışma içerisinde olduklarına işaret ederek, özellikle Güzelyurt’ta denize akan bir damla su bulunmadığını belirtti.

Bölgedeki tek kayıbın derivasyon kanalındaki arıza dolayısıyla suyun Güzelyurt’a ulaştırılamaması olduğunu anlatan Oğuz, derivasyon kanalı temizliği ve sifonun tamiriyle ilgili çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Oğuz, derivasyon kanalının belli bir süre temizlenmemesi, usulüne uygun kullanılmaması ve kanala müdahaleler yapılmasıyla ilgili bazı aksaklıkların yaşandığına işaret ederek, toplumsal duyarlılık göstererek tüm bölge halkının kanalı koruması ve kanallarla ilgili düzenleme yapıldıktan sonra gerekirse yaptırımlarla müdahalelerin önüne geçilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Güzelyurt Havzasının suyun denize akıtılmaması yönünde rahat olduğunu kaydeden Oğuz, Lefke’de de denize akan derelerle ilgili baraj planlamaları ve suların karada tutulup yer altı su kaynaklarını zenginleştirmesiyle ilgili çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

BRT/EMT