Bakanlar Kurulu onayı ile bazı turizm şirketlerine 1 Milyon TL teşvik! İşte o şirketler!

7 Aralık 2018 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’nin 181. Sayısında Bakanlar Kurulu kararı ile bazı turizm şirketlerine 1 Milyon TL’yi aşkın teşvik ödenmesi kararı verildi.

7 Aralık 2018 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’nin 181. Sayısında Bakanlar Kurulu kararı ile bazı turizm şirketlerine 1 Milyon TL’yi aşkın teşvik ödenmesi kararı verildi.

KARAR SAYISI: TE(K-1)1488-2018 TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIGI TARAFINDAN YAPILAN KATKILARIN ONAYI

(Önerge No: 1542/2018) (T.Ç.B.)

Bakanlar Kurulu, ülke turizminin geliştirilmesi ve tanıtımı amacıyla, Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından, ekteki listede belirtilen kurum ve kişilere yapılan toplam 586,319.35 TL tutarındaki katkının, Turizm ve Çevre Bakanlığı 2018 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun 10-01-04-7-3-2-05-1-9-02 "Turizm Acentelerine" kaleminden karşılanmasına karar verdi.

KARAR SAYISI: TE(K-1)1489-2018 TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIGI TARAFINDAN YAPILAN KATKILARIN ONAYI

(Önerge No: 1541 /2018) (T.Ç.B.)

Bakanlar Kurulu, ülke turizminin geliştirilmesi ve tanıtımı amacıyla, Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından, ekteki listelerde belirtilen kurum ve kişilere yapılan toplam 449,187.73 TL ve 550.50 Euro tutarındaki katkının, Turizm ve Çevre Bakanlığı 2018 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun 10-01-04-7-3-2-05-1-9-02 "Turizm Acentelerine" kaleminden karşılanmasına karar verdi.