  • BIST 111.663
  • Altın 282,803
  • Dolar 5,9242
  • Euro 6,5659
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum ne?

» »
Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum ne?
Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum ne?

Geride bıraktığımız hafta yükseliş trendine giren ve ABD ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerde yaşanan sürecin etkisiyle haftayı 5,92 seviyelerinde kapatan dolar kuru, yeni haftaya da yükselişle başladı.

Dolar/TL bu sabah, 5,94 seviyelerinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,59 TL’de yer alıyor.

Sterlin ise 7,73 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Uzmanlar yurt içinde bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında Noel arifesi nedeniyle piyasaların erken kapanacağını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in direnç, 5,87'nin destek konumuna geldiğini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan düşürerek, yüzde 12'ye çekti12 Aralık 2019 Perşembe 17:01
  • Döviz güne nasıl başladı? (11 Aralık 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)11 Aralık 2019 Çarşamba 10:19
  • Döviz güne nasıl başladı? 10 Aralık Salı 201910 Aralık 2019 Salı 09:29
  • Döviz güne nasıl başladı? 9 Aralık 2019 Pazartesi09 Aralık 2019 Pazartesi 09:30
  • Döviz güne nasıl başladı? ( 3 Aralık 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)03 Aralık 2019 Salı 10:31
  • Döviz güne nasıl başladı?27 Kasım 2019 Çarşamba 10:08
  • Döviz güne nasıl başladı? (26 Kasım 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)26 Kasım 2019 Salı 10:37
  • Döviz güne nasıl başladı? (25 Kasım 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)25 Kasım 2019 Pazartesi 10:19
  • Döviz güne nasıl başladı? (22 Kasım 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)22 Kasım 2019 Cuma 10:44
  • Döviz güne nasıl başladı?18 Kasım 2019 Pazartesi 10:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti