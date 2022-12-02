Barçın: Açıklanan enflasyon verileri ışığında asgari ücretlinin kaybı yüzde 44,93’tür

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve ekonomist Devrim Barçın, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

CTP’li vekil Barçın, “Ülke tarihinde ilk kez bu dönem, enflasyon oranı altında asgari ücrete ve buna bağlı olarak özel sektör emekçilerine maaş artışı yapıldı ve an itibarıyla 1 Ocak 2022'ye göre asgari ücretlinin açıklanan enflasyon verileri ışığında kaybı yüzde 44,93'tür” dedi.

“NE YAPACAKLAR? HİÇBİR ŞEY YAPMAYACAKLAR…”

“Yani 8 bin 600 TL net asgari ücretli 3 bin 863 TL alım gücünü kaybetmiştir” diyen Barçın, şöyle devam etti:

“Tüm mal ve hizmetlerin fiyatını belirleyen tek unsur asgari ücretmiş gibi ‘asgari ücrete yapılacak artış, aynı oranda fiyatlara da yansır’ gibi bilim dışı bahanelerle asgari ücreti baskılayanlar, fiyatlara yönelik hiçbir irade almayanlar, peki bu insanların aylık 3 bin 863 TL alım gücünü kaybetmesi için ne yapacaklar?

Cevap belli aslında, bugüne kadar yaptıkları gibi hiçbir şey yapmayacaklar ve insanları da bu söylemle kandırmaya devam edecekler ama fiyatlar da fahiş bir şekilde artmaya devam edecek hem de asgari ücret artmamasına rağmen.”

“EMEK DE O KÂRDAN PAYINI ALACAKTIR, BUNUN BAŞKA YOLU YOKTUR”

Barçın, “Örneğin 2004-2009 arası hayat pahalılığı oranı üzerinde asgari ücrete artış yapıldı ve fiyatlar o oranda artmadı, tam tersine alım gücü ve talep arttı. Hem ücretli çalışanlar hem satıcılar kazandı çünkü mal ve hizmetlerin fiyatını belirleyen girdi maliyeti unsuru yüzde 100 ücretler değildir” ifadelerini kullandı.

Ekonomist Barçın, “Kârı üreten emek ise ve enflasyon rakamını da oluşturan satılan mal ve hizmetlerin fiyat artışları ise emek de o kârdan payını alacaktır arkadaş, bunun başka yolu yoktur” diye konuştu.