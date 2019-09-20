Başbakan Tatar Ankara'da açık açık söyledi... "Rumlarla Kadife ayrılık istiyoruz"

Başbakan Ersin Tatar, Ankara'da Gazeteciler Cemiyeti çatısı altında kurulan basın evinde, bir grup gazeteciyle sohbet etti.

Kıbrıs'ta son dönemde yeniden barış görüşmelerinin başlaması konuşulurken, Başbakan Ersin Tatar, Rumlarla 'kadife ayrılıktan' yana olduklarını söyledi.

Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hala Kıbrıs sorununa müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesi yoluyla çözüm bulunabileceğini düşündüğünü, kendisinin başkanlığındaki hükümetin ve partisi UBP’nin ise aynı fikirde olmadığını söyledi. Tatar, "Sayın Akıncı umutludur. Ancak biz diyoruz ki, Kıbrıs Türk halkı olarak kendi kimliğimizi koruma adına bu yolu Türkiye ile birlikte yürümek durumundayız” diye konuştu.

Başbakan Ersin Tatar, Ankara'da Gazeteciler Cemiyeti çatısı altında kurulan basın evinde, bir grup gazeteciyle sohbet etti.

Kıbrıs’ın gündemine dair açıklamalarda bulunan Tatar, Maraş'ın yerleşime açılması konusunda “kesin bir takvim veremeyeceğini” ifade etti. Tatar, “Ancak bunun yakın bir tarihte olabileceğini söyleyebilirim. En geç 10 yıl içinde tüm Maraş'ı tamamen yerleşime açmış oluruz” diye konuştu. Tatar, hükümetin Maraş'ı açma eğilimine rağmen, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın buna karşı olduğu iddialarının hatırlatılması üzerine ise, “ Maraş yerleşime açılırsa anlaşmadan da vazgeçtik mesajı var orada. Biz zaten anlaşmaya inanmadığımız için Maraş'ı açıyoruz. Akıncı ve arkadaşları bizim başımıza ne geleceğini iyi anlasalar zaten öyle bir yoldan gitmezler” dedi.

MARAŞ, KIBRIS TÜRK YÖNETİMİ ALTINDA YERLEŞİME AÇILACAK

KKTC hükümetinin Maraş'ın yerleşime açılması için envanter çalışması yaptığını, ilk çıkan sonuçların Maraş'ın büyük bölümünün Vakıflar İdaresi'ne ait olduğunu gösterdiği ifade ederek, Maraş'ın açılması konusunda “Kesin tarih vermemekle birlikte Doğu Akdeniz’de yaşananlar, Rum tarafının küstahlıkları bizi daha da heyecanlandırmaktadır. Ancak şunu söyleyebilirim; En geç 10 sene içinde tüm Maraş'ı Kıbrıs Türk idaresi altında yerleşime açmış oluruz” dedi. Tatar, Maraş yerleşime açılırken, oluşturulan envanter doğrultusunda malların iadesinin ise, KKTC'nin kurmuş olduğu “Taşınmaz Mal komisyonu” aracılığıyla gerçekleştirileceğini söyledi.

Kıbrıslı liderler bir araya geldi

“MÜZAKERE SÜRECİNE KALINDIĞI NOKTADAN DEVAM EDİLMESİNE KARŞIYIZ”

Kıbrıs'ta son müzakere süreci olan Crans Montana'nın ardından “son şans tüketilmiştir” açıklaması yapıldığını hatırlatan Ersin Tatar, “Biz hükümet olarak bu açıklamadan sonra, açıklamasından sonra aynı noktadan müzakere sürecini devam ettirmesine karşıyız. Bazı azınlığın ve o azınlığı temsil edenlerin böyle bir yola girmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

“TÜRKİYE'NİN GARANTÖRLÜĞÜNDEN VAZGEÇMEYİZ”

Başbakan, hükümet olarak Kıbrıs'ta artık “siyasi eşitlik” değil, “egemen eşitlik” istediklerini söyledi. Bu çerçevede Ada'nın kuzeyindeki Türk devletinin mutlaka korunacağını, Türkiye'nin garantörlüğünden vazgeçilmesinin ise hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini vurguladı.

“KIBRIS ARTIK BİR SIKINTI DEĞİL, BİR DEĞERDİR”

Bundan 20-25 yıl önce Kıbrıs sorununun “Türkiye'nin sırtında bir yük” olduğuna ilişkin değerlendirmeler yapıldığını hatırlatan Tatar, ancak Doğu Akdeniz”deki hidrokarbon hareketliliğiyle bu durumun değiştiğini vurguladı. Tatar, “Kıbrıs bir sorun, bir sıkıntı, bir yük olmaktan ziyade bir değer olarak ortaya çıkmış, yerini bulmuştur diye değerlendiriyoruz. 60'lardan sonra sürdürülen mücadelenin ne kadar kutsal olduğunu ortaya çıkarmaktadır” dedi. Türkiye ve KKTC'nin yıllardan gelen mücadele ile Doğu Akdeniz'de başarı kazandıklarına, “bir hakimiyet yakalandığına” dikkat çeken Tatar, “Bugün KKTC olmasa Türk uçakları Doğu Akdeniz'de o kadar kolay hareket edemezdi. Denizler keza öyle. Türkiye Anadolu'ya hapsolurdu” diye konuştu.