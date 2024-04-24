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Başbakan Üstel: İsias Otel davası sürecinde ailelerimizi bir gün bile yalnız bırakmayacağız

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Başbakan Ünal Üstel, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 26 Nisan’da görüşülecek İsias Otel davası öncesi yaptığı açıklamada, “Dava sürecinde ailelerimizi bir gün bile yalnız bırakmayacağız” dedi.
Başbakan Üstel: İsias Otel davası sürecinde ailelerimizi bir gün bile yalnız bırakmayacağız

Başbakan Ünal Üstel bugün İstanbul’a gidecek. Üstel, temaları hakkında Ercan Havalaimanı’nda basına açıklamalarda bulundu.

Bugün İstanbul’da bazı temaslarda bulunacağını söyleyen Üstel, 25 Nisan Perşembe günü ise, İsias Otel davası için Adıyaman’a geçeceğini söyledi.

“Ailelerimizi bir gün bile yalmız bırakmayacağız. Ortak davamızın arkasındayız, verdiğimizi sözlerin arkasındayız” diyen Üstel, davanın bir an önce sonuçlanmasını temenni etti. Üstel ayrıca, Türk adaletine güvendiğini de vurguladı.

Üstel, Türkiye’deki depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet dilerken, yakınlarını kaybeden ailelere metanet diledi.

HÜKÜMETİN ÇALIŞMALARI…

 

Hükümetin çalışmalarıyla da açıklama yapan Üstel, ülkede yıllarda yaşanan sorunları tek tek çözmeye çalıştıklarını ifade etti. Girne Antik Limanı’nın hafta sonu açılışının gerçekleştirildiğini anımsatan Üstel, “Sürdürülen çalışmaların güzelliğini, gözler önüne serdik” dedi. Vatandaşlara çağrıda bulunan Üstel, Girne Antik Limanı’nın ziyaret edilmesini istedi.

Üstel konuşmasının devamıdna ise, yol, hastane, iletişim ve teknoloji alanlarında çalışmaların sürdüğünü de belirtti.

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde yıkılan İsias Otel, 35'i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olmuştu.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi davayla ilgili duruşmayı 26 Nisan’a görülecek.

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