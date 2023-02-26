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Başbakan Üstel, İstanbul’da Prof. Dr. Ziyadin Çakır’la bir araya geldi

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Başbakan Ünal Üstel, İstanbul’da İTÜ Jeoloji Mühendisliği öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Ziyadin Çakır’la görüştü.
Başbakan Üstel, İstanbul’da Prof. Dr. Ziyadin Çakır’la bir araya geldi

İstanbul’da deprem konusunda uzman bilim insanları ile görüşmeler yapan Başbakan Ünal Üstel, bu çerçevede İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Ziyadin Çakır’la da bir araya geldi

Başbakan Üstel, Prof. Dr. Çakır’la görüşmesinin ardından; “Kıbrıs’ta devam eden depreme yönelik hazırlık aşamalarına ilişkin bilim insanlarının görüşlerine başvurmaya devam ediyoruz. Bilime kulak veriyoruz. Uzmanları dinliyoruz. Onların görüşleri doğrultusunda kararlar üretip uyguluyoruz. Bu görüşme de bu amaca hizmet ediyor” dedi.

Üstel sözlerini şöyle sürdürdü:

“Depremlerden korunmanın en önemli yolu doğru yere, bilimsel esaslara uygun doğru yapılar yapmaktır. Ama dünya artık bunla dahi yetinmiyor. Dünya, insanlara kendilerini koruyabilecekleri zamanı kazandırmak için gelişmiş her tür teknolojik donanımı da kullanıyor. Dünyada ne varsa ülkemizde de olmasını istiyoruz. Hocamızla ayrıca bu konuları da ele aldık. Hocalarımız bizlere gönüllü şekilde her tür bilimsel danışmanlık hizmetini vermeye hazır. Kendilerine de teşekkür ediyoruz.”

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