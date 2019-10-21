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Başbakan yurt dışında... Tatar, Anamur Tarım ve Gıda Fuarı'nın açılışını yapacak

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Başbakan Ersin Tatar, “6. Anamur Tarım ve Gıda Fuarı”nın açılışını yapacak.Kaynak: Tatar, Anamur Tarım ve Gıda Fuarı'nın açılışını yapacak
Başbakan yurt dışında... Tatar, Anamur Tarım ve Gıda Fuarı'nın açılışını yapacak

Başbakan Ersin Tatar, “6. Anamur Tarım ve Gıda Fuarı”nın açılışını yapacak.

Başbakan Tatar, KKTC Su Temin Projesi kapsamında Anamur ilçesinde yapılan Alaköprü Barajı ve Hidroelektrik Santralinde de incelemelerde bulunacak.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Başbakan Ersin Tatar,  Anamur Ticaret ve Sanayi Odası’nın davetlisi olarak 6. Anamur Tarım ve Gıda Fuarı’na katılmak ve açılışını yapmak üzere Tarım Bakanı Dursun Oğuz ile birlikte yarın akşam Adana’ya gidecek.

Karayolu ile Anamur’a geçecek olan Başbakan Ersin Tatar, 23 Ekim Çarşamba günü 6. Anamur Tarım ve Gıda Fuarı’nın açılışını gerçekleştirecek ve aynı gün 19.55’te, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile birlikte Adana üzerinden ülkeye dönecek.

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