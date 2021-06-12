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Başkan Öztaş: Geçitkale'de UBP İlçe başkanı her eve devletin aldığı hellimi dağıttı!

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Başkan Öztaş: Geçitkale'de UBP İlçe başkanı her eve devletin aldığı hellimi dağıttı!
Başkan Öztaş: Geçitkale'de UBP İlçe başkanı her eve devletin aldığı hellimi dağıttı!

Öztaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Sevgili Mehmet Ekin Vaiz’in, HELLİMLİ DEMOKRASİ isimli mizah programı düştü aklıma….

Tarım Bakanlığımız aldığı kararla ihtiyaç fazlası olduğu düşünülen! değerli hayvan üreticilerimizin dökülecek olan sütlerinin, Hellim yapılması fikri üretildi. Buna istinaden; yapılacak hellimlerin belediyeler ve kaymakamlıklar aracılığıyla, ihtiyaçlı insanlara dağıtılması kararlaştırıldı.

Çook da yerinde ve güzel bir karardı. Bu kararı alanları takdir edip, kutlamamak elde değil. Buraya kadar herşey iyi güzel…

Lakinnnnn; Her işinizde olduğu gibi bu işide yüzünüze gözünüze bulaştırdınız. Geçtiğimiz hafta Geçitkale Belediyesi’ne bağlı köylerde HER EV olmak kaydıyla hellim dağıtımı yapıldı. Dikkatinizi çekerim Her eve ihtiyaçlı olup, olmadığına bakılmaksızın 1 er kiloluk hellim dağıtımı yapıldı. Bugünse yine aynı şekliyle Geçitkale’de yine her eve hellim dağıtılmakta…

Mağusa İlçe Başkanı sıfatıyla yapılan dağıtımda gelecek yerel seçimde 1 hellime bir oy sloganıyla çıkılan yolda sevgili İlçe başkanının 3. Adaylık denemesine helimle ulaşacağı, Belediye Başkanlığı hedefini hellim dağıtarak, ulaşma hayallerinde. Ha gayret. 1 Hellim 1 Oy bu defa olacak kesin!!!…

Geçtiğimiz hafta, meclis kürsülerinde bu konu sayın İlgili Bakan Sayın Nazım Çavuşoğlu’na, muhalefet vekilleri tarafından soruldu. Sayın bakan konuyla ilgili bilgisi olmadığını dile getirip, bu konuyu araştıracağını söyledi. Sen araştıra dur Sayın Bakan…

Ha unutmadan Gelen hafta bullez, ondan sonraki hafta da Sevgili İlçe başkanı yumurta dağıtacaktır bilginize…"

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