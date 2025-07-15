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Basketbol Finalinde Seyirci salona sığmadı

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Seyirci salona sığmadı
Basketbol Finalinde Seyirci salona sığmadı

Kılfı & Kılıf Erkekler Ligi finalin son maçında sporseverler Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nu doldurdu.
Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan Akdeniz Spor Birliği – Gönyeli KoopBank karşılaşması büyük ilgi görmesi Basketbol için söylemlerde bulunanlara iyi bir cevap oldu.

 

Büyük ilgi
2-2 eşitlik ile dün geceye gelen takımların mücadelesine hem siyasiler hem belediye başkanları hem de sporseverler büyük ilgi gösterdi.
Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nun tribünleri dolunacağı düşünülerek sahaya konulan sandalyelerde sporsevler yer buldu. Bu arada maça gelen birçok izleyici de salonun koridorlarına da taşması ile son yıllardaki en büyük seyirci topluluğunun oluşmasına neden oldu.

 

Nasıroğlu: Teşekkür ederiz
Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu dün gece oynanan final maçına gösterilen ilgiden son derece mutlu olduğunu açıkladı.
Nasıroğlu yaptığı açıklamada zaman zaman Basketbol maçına gelmeden eleştiriler yapan üç beş kişi dün gece Basketbola ilginin ne oldfuğunu anlamışlardır. Salonun hem tribünleri hem de salonun içerisi ile dışarıda olan izleyiciler Basketbolun geldiği noktadır. Bu Basketbolun nasıl geliştiğinin göstergesidir açıklamasını yaptı.

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