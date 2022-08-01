Basketbol Prolig’de yeni sezon toplantısı yapıldı

KKTC Basketbol Federasyonu, 2022-2023 sezonu Prolig için hazırlıklara erken başladı. Bu kapsamda kulüp temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirilerek, hem paydaşların görüşleri alındı, hem de federasyonun düşünceleri kulüplere aktarıldı.

Pro-lig sorumlusu Uraz Şentürk başkanlığında gelecek sezonun planlaması kapsamında 2+1 yabancı kuralı başta olmak üzere diğer detaylar masaya yatırılarak tüm görüşler not edildi.

Toplantıda fikstür konusu da ele alınırken, kulüp temsilcileri maç programı konusundaki düşüncelerini federasyonla paylaşma fırsatı elde etti.