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Basketbol Prolig’de yeni sezon toplantısı yapıldı

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KKTC Basketbol Federasyonu, 2022-2023 sezonu Prolig için hazırlıklara erken başladı.
Basketbol Prolig’de yeni sezon toplantısı yapıldı

KKTC Basketbol Federasyonu, 2022-2023 sezonu Prolig için hazırlıklara erken başladı. Bu kapsamda kulüp temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirilerek, hem paydaşların görüşleri alındı, hem de federasyonun düşünceleri kulüplere aktarıldı.

Pro-lig sorumlusu Uraz Şentürk başkanlığında gelecek sezonun planlaması kapsamında 2+1 yabancı kuralı başta olmak üzere diğer detaylar masaya yatırılarak tüm görüşler not edildi.

Toplantıda fikstür konusu da ele alınırken, kulüp temsilcileri maç programı konusundaki düşüncelerini federasyonla paylaşma fırsatı elde etti.

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