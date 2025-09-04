Basketbol Süper Ligi 8 takım, 1. Ligi 8 takım...

DETAY ÖZEL HABER- Barışcan Şekerci

Ertuğ Nasıroğlu yönetiminin göreve gelmesi le birlikte Basketbol camiasında oluşan güven ortamı neticesinde 2024-2025 sezonunda 1200 lisanslı sporcuya ulaşan basketbol camiası büyümeye devam ediyor.

2023 yılında büyük erkekler liginin 3 takıma kadar düştüğü ve açılamayacağının konuşulduğu dönemlerden sonra geçtiğimiz sezon 1. Lig 7 takım 2. lig de 6 takım ile oynandı.

Süper Lig 8 takım ile

Edinilen bilgilere göre 2025-2026 Basketbol sezonunda Basketbol Erkekler süper ligi 8 takım ile oynanacak. Süper ligde Larnaka Gençler Birliği, Gönyeli SK, Çetinkaya TSK, Soyer Sk, Ada Sk, Akdeniz SB, Base Kyrenia ve Soyer Gelişim SK takımları yer alacak.

Basketbol 2. Lige 3 yeni takım katılacak

Geçtiğimiz yıl oluşturulan Basketbol 2. Ligine ilgi giderek arıyor. Edinilen bilgiye göre 2025-2026 Basketbol sezonunda Basketbol 2. Lige 3 yeni takım katılmaya hazırlanıyor.

Lige katılacak yeni takımların Güzelyurt, Lefkoşa ve Mağusa'dan olduğu öğrenildi.