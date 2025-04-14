Başörtülü Öğrenci İlahiyat Koleji’ne Gidiyor

İrsen Küçük Ortaokulu’nda başörtüsü taktığı için gündeme gelen kız öğrencinin kaydı ailesi tarafından okuldan alındı. Öğrencinin eğitimine Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde devam edeceği belirtildi.
Geçtiğimiz haftalarda başörtüsü nedeniyle kamuoyunda tartışmalara neden olan olayın ardından, söz konusu öğrenci artık farklı bir eğitim kurumunda öğrenim görecek.
Edinilen bilgilere göre ailesi, öğrencinin kaydını İrsen Küçük Ortaokulu’ndan alarak Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne yaptırdı.
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