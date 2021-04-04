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BBC seçti: Nisanda izlenecek beş film

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Britanya merkezli yayın kuruluşu BBC’nin film eleştirmeni Nicholas Barber, nisan ayında yayınlanan ve yayınlanması planlanan filmlerden bir seçki hazırladı.
BBC seçti: Nisanda izlenecek beş film

Britanya merkezli yayın kuruluşu BBC’nin film eleştirmeni Nicholas Barber, nisan ayında yayınlanan ve yayınlanması planlanan filmlerden bir seçki hazırladı.

Netflix ve Amazon Prime aracılığıyla Türkiye’den de izlenebilecek filmler şöyle:

Madam Claude

madam-claude.jpg

 

1960’ların Paris’inde Madam Claude’un nüfuzu, seks sektörünün ötesine geçmiştir. Fakat tanıştığı zengin ve genç bir kadın her şeyi değiştirmek üzeredir.

Dram türündeki film, Netflix Türkiye’de 2 Nisan’da yayına girdi.

Kent Kovboyu (Concrete Cowboy)

concrete-cowboy.jpg

 

Yaz tatilini uzun süredir görüşmediği babasıyla geçiren dikbaşlı genç, aradığı yakınlığı Philadelphia’da siyah kovboyların kurduğu bir toplulukta bulur.

Dram türündeki film, Netflix Türkiye’de 2 Nisan’da yayına girdi.

Thunder Force

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Biri, özel güçler kazanmaya yarayan tedavinin mucidi; diğeri ise tedavinin ilk deneği. Bu iki çocukluk arkadaşı kurdukları sıra dışı ekiple kentlerini suçtan koruyacak.

Aksiyon türündeki film, 9 Nisan’da Netflix’te izleyiciyle buluşacak.

Her Şey Yok Olur (Things Heard and Seen)

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Genç bir kadın, Manhattan’dan ayrılıp küçük bir kasabada yaşamaya başlamalarının ardından hem eşinin hem de yeni evlerinin uğursuz sırlar gizlediğini keşfeder.

Gerilim türündeki film, 30 Nisan’da Netflix’te yayınlanacak.

Without Remorse

without-remorse.jpg

 

Tom Clancy’nin romanından uyarlanan, başrolünü ve yapımcılığını Michael B. Jordan’ın üstlendiği Without Remorse filmi, 30 Nisan’dan itibaren Amazon Prime Video Türkiye’den izlenebilecek.

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