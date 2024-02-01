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Beyin çipi savaşları: Çin yeni hedeflerini açıkladı

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Elon Musk'ın Neuralink şirketinin beyin çipini insan deneklerinde ilk kez denemesi ve başarılı olmasının ardından Çin harekete geçti. Asya ülkesi, 2025 yılına kadar beyin çipi alanında önemli hedefler koyduğunu açıkladı.
Beyin çipi savaşları: Çin yeni hedeflerini açıkladı

Çin, 2025 yılına kadar kendi beyin çipi ürünlerini geliştirme konusunda hedeflerini açıkladı.

Bussiness Insider'ın haberine göre, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı, yayındladığı belgede 2025 yılına kadar keskin uç teknolojiler üzerine yoğunlaşmayı ve kullanımı kolay güvenli beyin çipi arayüz ürünleri geliştirmeyi, tıbbi rehabilitasyon, sürücüsüz araç kullanma ve sanal gerçeklik gibi tipik alanlarda uygulamaları keşfetmeyi amaçladığını belirtti.

Çin'in Bu alanlarda 2027 yılına kadar küresel bir lider olmayı umduğu da kaydedildi.

İNSAN BENZERİ ROBOTLAR İÇİN YOL HARİTASI

Aynı zamanda Çin, 2025 yılına kadar insan benzeri robotları üretme alanında da bir yol haritası yayınlamıştı.

ELON MUSK İLK DENEKLERDE OLUMLU SONUÇ ELDE ETTİĞİNİ DUYURDU

Neuralink'in sahibi , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk insan deneklerinin beynine çip yerleştirdiklerini açıkladı.

Musk, bu deneklerin beynine yerleştirilen çiplerde son derece olumlu sonuçlar elde ettiğini de belirtti.

BEYİN ÇİPİ NEDİR, NE İŞE YARAR? 

Elon Musk'ın Temmuz 2016'da kurduğu Neuralink, insan beynine çip yerleştirerek felçli kişilerin tekrar yürümesine ve diğer nörolojik rahatsızlıkların tedavisini amaçlıyor.

2019 YILINDA GELİŞTİRDİ

Çin, 2019 yılında "Brain Talker" adlı beyin bilgisayarı arayüzleri için bir çipin tanıtımı yapılmıştı.

Ayrıca Çinli araştırmacılar, kişinin iç kulağına yerleştirilen ve beyini bir bilgisayara bağlayan bir cihaz geliştirdi.

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