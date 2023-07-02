Biden, İngiltere, Litvanya ve Finlandiya’yı ziyaret edecek

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre yaptığı yazılı açıklamada, “Başkan Biden’ın 9-13 Temmuz’da İngiltere, Litvanya ve Finlandiya’ya seyahat etmesi planlanıyor.” bilgisini paylaştı.

Biden’ın öncelikle “iki ülke arasındaki yakın ilişkileri daha da güçlendirmek için” Londra’da Kral III. Charles ve Başbakan Rishi Sunak ile görüşeceği kaydedilen açıklamada, daha sonra 74. NATO Zirvesi’ne katılmak üzere Litvanya’nın Vilnius kentine geçeceği belirtildi.

Açıklamada, ABD Başkanı’nın 13 Temmuz’da da ABD-İskandinav Liderler Zirvesi’ne katılmak için Finlandiya’nın Helsinki kentini ziyaret edeceği bildirildi.