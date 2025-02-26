Bilardo Büyükler Kategorisinde Şampiyon Efe Özkutaylı

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2024-2025 Bilardo sezonu büyükler kategorisinde düzenlenen 8 top, 9 top, 14+1 ve 10 top şampiyonası yapıldı. Number Eight Bilardo salonunda düzenlenen turnuva 8 top, 9 top, 14+1 ve 10 top disiplinlerinde gerçekleştirilirken, ilk 8’e kalan sporcu büyükler kategorisinde katıldı. Bilardo 2024-2025 Büyükler Süper Final maçları sonucunda şampiyon belli oldu.

Şampiyon Efe Özkutaylı

Number Eight bilardo salonunda düzenlenen Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2024-2025 Bilardo sezon büyükler süper final maçları sonunda Efe Özkutaylı şampiyon oldu.

Number Eight Bilardo salonunda düzenlenen turnuva 8 top, 9 top, 14+1 ve 10 top disiplinlerinde gerçekleştirilen ve ilk sekize kalan Bilge Alaçam, Hüseyin Borankan, Efe Özkutaylı, Onuç Altur, Mehmet M. Özkebapçı, Rüstem Aygünlü, Emir Ahmet Konuklu, Mücahit Çelikağ’dan oluşan sporcuların mücadele ettiği büyükler süper final 7 maçın sonucunda namağlup birincisi aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2024-2025 Büyükler kategorisi şampiyonu Efe Özkutaylı oldu.

İlk 4 Belirlendi

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2024-2025 Bilardo sezon büyükler süper final maçları sonunda yapılan sıralama sonucunda ilk 4 dereceye giren sporcularda belirlendi. Sıralamya göre Efe Özkutaylı birinci, Hüseyin Borankan ikinci, Bilge Alaçam üçüncü, Mücahit Çelikağ ise dördüncü olarak 29 Mart-8 Nisan tarihinde Estonya’da düzenlenecek Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek. Bayanlarda ise Alara Ghaffari, U23 kategorisinde ve büyükler kategorisinde Efe Özkutaylı ülkemizi temsil edecek.