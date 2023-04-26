Bilim insanları araştırıyor… Covid aşıları kulak çınlamasına mı neden oluyor?

Corona virüsüne karşı koruyan ve pandemi döneminde uzmanlar tarafından önerilen Covid aşıları son zamanlarda yeniden tartışmaların odağında. Daha öce kısa sürede üretilen aşıların güvenliği tartışılırken bu defa da aşı sonrası görülen sorunlar dikkat çekiyor.

ABD’de aşı yaptıran 16 binden fazla kişi aşı olduktan sonra bir çeşit kulak çınlaması sorunu yaşadığını bildirirken, “Covid aşısından sonra Tinnitus ve İşitme Kaybı/Bozulması” adlı bir Facebook destek grubunda 4 bin üyenin olması dikkat çekti.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), elde edilen verilerin aşılar ile kulak çınlaması olarak bilinen durum arasında bağlantı olduğunu desteklemediğini; ancak sorunun kalıcı hale geldiği için daha çok incelenmesi gerektiğini söyledi.

RİSK DÜŞÜK

CDC’ye göre ABD’de uygulanan 675 milyon aşı dozuna karşı, gelen şikayetler göz önüne alındığında bir bağlantı olsa bile risk oldukça düşük olacaktır.

Arizona Üniversitesi, Tucson Tıp Fakültesi’nde nörofizyolog olan Dr Shaowen Bao, Facebook kulak çınlaması grubunun yaklaşık 400 üyesini örnekleyerek bu ilişkiyi araştırmaya başladı.

Kulak çınlaması şikayetleri ilk bakışta aşı karşıtı propaganda gibi görünse de Dr Bao’nun örnek topladığı Facebook grubu, aşı yanlısı olduğunu savunuyor. Dr Bao’un gözlemlediği hastaların çoğu, aşılarından sonra baş dönmesi ve vertigo gibi başka semptomlar da bildirdi.

Dr Bao şunları söyledi: “Aşılama bir bağışıklık tepkisidir; iltihaba neden olabilir ve periferik iltihaplanma, kulak çınlamasının başladığı beyni etkileyebilir.”

Laringoscope dergisinde 2022 yılında yayınlanan bir araştırma, Covid aşısının ilk dozundan sonra kulak çınlaması gelişme riskinin düşük olduğunu ve aslında grip aşısı gibi diğer aşıları aldıktan sonra riskin daha yüksek olduğunu buldu. Ancak riskin düşük olması, sıfır olduğu anlamına da gelmiyor.

HER İKİ DOZDAN SONRA DA GÖRÜLEBİLİYOR

Bazı hastalar çınlamanın aşılamadan 36 saat sonra geldiğini söylerken diğerleri yaklaşık bir ay sonra bu sorunu yaşamaya başladığını söyledi. Bazı hastalar kulak çınlamasının ikinci dozdan sonra olduğunu belirtirken, çoğunluğu ilk dozdan sonra bu sorunu yaşamaya başladığını söyledi.

Yale Üniversitesi’ndeki araştırmacılar da kulak çınlaması da dahil olmak üzere uzun süredir devam eden Covid semptomları üzerine bir araştırmaya katılımcıları kaydetmeye başladı.

Yale Üniversitesi’nde tıp profesörü olan Dr. Harlan Krumholz, kulak çınlamasına kulaktaki iç titreşimlerin neden olabileceğini söyledi.

Araştırmacılar, çeşitli teoriler olmasına rağmen, genel olarak kulak çınlaması için bir neden belirtmediler. Stanford Üniversitesi Tıp Moleküler Nörotoloji Laboratuvarı’ndaki bir ekip de kulak çınlamasının iç kulaktaki bazı hasarları yansıttığını öne sürdü. Stanford’da iç kulak uzmanı olan Dr. Konstantina Stankoviç, beynin iç kulaktaki hasarı telafi etmeye çalıştığını ve kendi sesini çıkarmaya başladığını söyledi.