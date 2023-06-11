  • BIST 5.626,49
  • Altın 1474.015
  • Dolar 23.3809
  • Euro 25.0957
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKABioNTech, Covid-19 aşısı yan etkileri yüzünden açılan tazminat davasında ilk kez mahkemeye çıkacak

BioNTech, Covid-19 aşısı yan etkileri yüzünden açılan tazminat davasında ilk kez mahkemeye çıkacak

» »
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin sahibi olduğu BioNTech firması, Covid-19 aşısının yan etkileri nedeniyle hakim karşısına çıkıyor
BioNTech, Covid-19 aşısı yan etkileri yüzünden açılan tazminat davasında ilk kez mahkemeye çıkacak

Almanya'da BioNTech'in ürettiği Covid-19 aşısını olduktan sonra yan etkiler gözlemlediğini ileri sürülen bir kadın, firmaya 150 bin Euro'luk tazminat davası açtı. Davanın ilk duruşması pazartesi günü Hamburg'ta görülecek. 

Davacı, aşı nedeniyle baş bölgesinde ağrı, yorgunluk ve uyku bozukluğu yaşadığını iddia ediyor.

BioNTech aşısının olumlu risk-yarar profiline karşı çıkacaklar 

Davayı yürüten hukuk firması Rogert & Ulbrich'in ortaklarından Tobias Ulbrich Reuters'e yaptığı açıklamada, BioNTech aşısının risk-yarar profili konusunda Avrupa Birliği düzenleyicileri ve Alman aşı değerlendirme kurumlarının olumlu değerlendirmesine itiraz etmeyi planladıklarını söyledi. 

Ulbrich, pandemi döneminde aşı üreticilerine karşı sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da tanınıyor. 

 Ancak, Alman ilaç hukukuna göre ilaç ya da aşı üreticileri ancak "tıp bilimi" ürünlerinin faydalarına kıyasla orantısız zarara yol açtığını gösteriyorsa ya da etiket bilgileri yanlışsa yan etkiler için tazminat ödemekle yükümlü.

 

BioNTech iddiaların haksız olduğunu savunuyor

Öte yandan Covid-19 aşısının yan etkileri sebebiyle ilk kez tazminat davasıyla karşı karşıya kalan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu BioNTech ise Pfizer ile birlikte geliştirdiği aşının yan etkilerine dair iddiaların haksız olduğunu savunuyor. 

64 milyondan fazlası Almanya'da olmak üzere dünya genelinde yaklaşık 1 buçuk milyar kişinin aşı olduğunu kaydeden firma, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) da BioNTech aşısının kullanımının güvenli olduğuna dair raporuna atıfta bulunmakta. 

Geçen hafta düzenlenen bir basın brifinginde EMA, BioNTech'inki de dahil olmak üzere onayladığı tüm Covid aşılarının faydasını bir kez daha teyit ederek, yalnızca  pandeminin ilk yılında aşıların küresel olarak neredeyse 20 milyon hayatın kurtarılmasına yardımcı olduğunun tahmin edildiğini duyurdu. 

Tazminatı kim ödeyecek

Öte yandan davacının davayı kazanması halinde yasal masrafları veya tazminatı kimin ödeyeceği belli değil.

Kaynaklar, AB'nin BioNTech-Pfizer de dahil olmak üzere aşı üreticileriyle yaptığı toplu alım anlaşmalarından bazılarının hem yasal masraflar hem de potansiyel tazminat için tam veya kısmi sorumluluk feragatnameleri içerdiğini ve bunun da AB hükümetlerini masrafların bir kısmını üstlenmeye zorlayabileceği görüşünde.

Rogert & Ulbrich, Covid-19 aşılarının yan etkileri olduğu iddiasıyla tazminat talep eden müvekkilleri için yaklaşık 250 dava açtığını söylüyor.

Bir başka hukuk firması olan Caesar-Preller ise 100 davayı temsil ettiğini söylerken, her iki firma da ayrı ayrı Almanya'daki neredeyse tüm davaları kapsadıklarını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 101 milyondan fazla kişinin diyabet hastası olduğu tespit edildi09 Haziran 2023 Cuma 19:29
  • Çin’de yeni corona dalgası09 Haziran 2023 Cuma 14:48
  • Yeni kalp nakli yöntemi nakil bekleyen hastalara umut olabilir08 Haziran 2023 Perşembe 21:47
  • Bilimsel araştırma: Uyku sorunu yaşayanların felç riski artıyor08 Haziran 2023 Perşembe 20:39
  • Bilimsel araştırma: Yoga, kanserin nüksetme riskini azaltabilir08 Haziran 2023 Perşembe 20:05
  • Hangi makarna sağlıklıdır?08 Haziran 2023 Perşembe 18:55
  • Uzun süreli sigara içimi riski arttırıyor08 Haziran 2023 Perşembe 17:13
  • Yapay tatlandırıcılar ile ilgili korkutan araştırma07 Haziran 2023 Çarşamba 21:25
  • Dünyanın ilk RSV aşısı Arexvy, AB’den de onay aldı06 Haziran 2023 Salı 22:40
  • Anne sütünün bir yararı daha ortaya çıktı… Derslerde daha başarılılar06 Haziran 2023 Salı 21:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti