BioNTech, Covid-19 aşısı yan etkileri yüzünden açılan tazminat davasında ilk kez mahkemeye çıkacak

Almanya'da BioNTech'in ürettiği Covid-19 aşısını olduktan sonra yan etkiler gözlemlediğini ileri sürülen bir kadın, firmaya 150 bin Euro'luk tazminat davası açtı. Davanın ilk duruşması pazartesi günü Hamburg'ta görülecek.

Davacı, aşı nedeniyle baş bölgesinde ağrı, yorgunluk ve uyku bozukluğu yaşadığını iddia ediyor.

BioNTech aşısının olumlu risk-yarar profiline karşı çıkacaklar

Davayı yürüten hukuk firması Rogert & Ulbrich'in ortaklarından Tobias Ulbrich Reuters'e yaptığı açıklamada, BioNTech aşısının risk-yarar profili konusunda Avrupa Birliği düzenleyicileri ve Alman aşı değerlendirme kurumlarının olumlu değerlendirmesine itiraz etmeyi planladıklarını söyledi.

Ulbrich, pandemi döneminde aşı üreticilerine karşı sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da tanınıyor.

Ancak, Alman ilaç hukukuna göre ilaç ya da aşı üreticileri ancak "tıp bilimi" ürünlerinin faydalarına kıyasla orantısız zarara yol açtığını gösteriyorsa ya da etiket bilgileri yanlışsa yan etkiler için tazminat ödemekle yükümlü.

BioNTech iddiaların haksız olduğunu savunuyor

Öte yandan Covid-19 aşısının yan etkileri sebebiyle ilk kez tazminat davasıyla karşı karşıya kalan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu BioNTech ise Pfizer ile birlikte geliştirdiği aşının yan etkilerine dair iddiaların haksız olduğunu savunuyor.

64 milyondan fazlası Almanya'da olmak üzere dünya genelinde yaklaşık 1 buçuk milyar kişinin aşı olduğunu kaydeden firma, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) da BioNTech aşısının kullanımının güvenli olduğuna dair raporuna atıfta bulunmakta.

Geçen hafta düzenlenen bir basın brifinginde EMA, BioNTech'inki de dahil olmak üzere onayladığı tüm Covid aşılarının faydasını bir kez daha teyit ederek, yalnızca pandeminin ilk yılında aşıların küresel olarak neredeyse 20 milyon hayatın kurtarılmasına yardımcı olduğunun tahmin edildiğini duyurdu.

Tazminatı kim ödeyecek

Öte yandan davacının davayı kazanması halinde yasal masrafları veya tazminatı kimin ödeyeceği belli değil.

Kaynaklar, AB'nin BioNTech-Pfizer de dahil olmak üzere aşı üreticileriyle yaptığı toplu alım anlaşmalarından bazılarının hem yasal masraflar hem de potansiyel tazminat için tam veya kısmi sorumluluk feragatnameleri içerdiğini ve bunun da AB hükümetlerini masrafların bir kısmını üstlenmeye zorlayabileceği görüşünde.

Rogert & Ulbrich, Covid-19 aşılarının yan etkileri olduğu iddiasıyla tazminat talep eden müvekkilleri için yaklaşık 250 dava açtığını söylüyor.

Bir başka hukuk firması olan Caesar-Preller ise 100 davayı temsil ettiğini söylerken, her iki firma da ayrı ayrı Almanya'daki neredeyse tüm davaları kapsadıklarını belirtti.