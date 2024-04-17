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Bir kadına şiddet vakası daha! Ayrılmak istedi diye sevgilisini darp etti!

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Eski kız arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan H.Ö "Ciddi Darp" ve "Kasti Hasar" suçlarından mahkemeye çıkarıldı.
Bir kadına şiddet vakası daha! Ayrılmak istedi diye sevgilisini darp etti!

Polis memuru Zalihe Karagil mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 16.04.2024 tarihinde saat 11:00 raddelerinde kullanımında bulunan JE 331 plakalı araç içerisinde, Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunduğu sırada, ayrılmak istediği gerekçesi ile aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakip, konu aracın ön yolcu koltuğunda yolcu olarak bulunan eski sevgilisi S.B.’nin (K-18) kafasına sol eli ile birkaç kez yumruk atıp, sağ elinin avuç içi kısmı ile burnuna bir kez vurmak sureti ile ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının aynı tarihte Girne’de umumi bir yer olan Said Terzioğlu Sokak üzerinde kız arkadaşına ait 8 bin TL değerindeki Iphone 11 marka cep telefonunu kasten ve kanunsuz olarak yere atıp kırmak suretiyle hasara uğrattığını söyledi.

Polis, aynı gün müştekinin Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek sol yanağında yaygın ekimotik alanın ve burnunda hassasiyet ve kızarıklığın olduğu yönünde doktor raporu temin edildiğini belirtti. Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını, ifadesinde suçlarını kabul ettiğini belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 

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