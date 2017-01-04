Bir sabah gözlerimizi Federal Kıbrıs’ta açabiliriz

Bizler gözlerimizi ve kulaklarımızı Reina‘da meydana gelen silahlı terör saldırısına, Face book sayfalarımızı da Barbaros Şansal olayına çevirip, Cenevre’de yapılacak olan ve Kıbrıs’ın bir anlamda geleceğini belirleyecek olan görüşmeleri unuttuk.

ABD’nin yakın markaja aldığı, Rusya’nın ise dikkatlice izlediği Cenevre görüşmeleri öncesinde ilginç yorumlar da ortaya çıkmaya başladı.

Dimitris Konstantakopoulos, Building Totalitarianism in Europe başlıklı yazısında ilginç konulara değindi. Putin’in baş danışmanı Aleksandr Dubin’in de fırsat buldukça benzer konulara değinerek yaptığı eleştirel açıklamalarda, Cenevre’de yapılacak olan görüşme sonrasında belki de referanduma gitmeden bu işe nokta konulacağı, referanduma gidilse bile her iki taraftan da evet çıkacağı garantisinden sonra gidileceği dile getiriliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Yardımcısı Victoria Nuland’ın, zamanını Kıbrıs’ta bir çözüme ulaşmak için ayırdığını, bu yıl Noel ve yeni yıl kutlamalarına bile bu nedenle bu nedenle zaman ayırmadığına vurgu yapılıyor.

Cenevre konferansının sonunda bir anlaşma olması halinde, Avrupa ve Ortadoğu için büyük stratejik sonuçlar doğuracağını ve hayati öneme sahip bir deniz şeridi olan ‘Doğu Akdeniz’i Mare Nostrum yani yabancı bir ülkenin stratejik etki alanı dışında bırakmanın yanısıra Rusya’yı sıcak denizlerden uzak tutmak için temel atılacağı öne sürülüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Yardımcısı Victoria Nuland’ın 20 Ocak'ta Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevinden ayrılacağı ve bu nedenle zamanının olmadığı bu nedenle referandumu beklemek istemediği kariyerini Kıbrıs’ta yapılacak bir çözüm ile bir başka deyişle bir zafer ile kapatmak istediği belirtiliyor.

Bir referandum yapılmaması için Rum Lider Anastasiades ile Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Cenevre’de bir çerçeve anlaşmasını imzalamaları gerektiğine vurgu yapılırken, Chipras ve Erdoğan’ın bu durumu destekleyeceği belirtiliyor. Yuncker’in de, Avrupa Birliği adına olanları alkışlamak için orda olmayı planladığı, ABD Dışişleri Bakanlığının, ABD Kongresini Kıbrıs'taki tasarıları kabul etmeye hazırlanması için uyarıldığı ve Komisyonun, tüm programlarını 12 Ocak’ta değiştirdiği de öne sürülüyor. Ayrıca CNN’in, de tüm dünyaya, Kıbrıs ihtilafının çözüldüğünü ilan edeceğine vurgu yapılıyor.

Referandum yapılması kararı alınsa bile iki referandum yapılacağı sözü verilecek. Ancak çıkacak sonuçtan emin olunduktan sonra referandum yapılması kararının alınacağı öne sürülüyor. Referandum gerçekleşmiş olması halinde Cenevre’de atılacak imzalar nedeni ile geriye dönmenin de artık imkânsız olacağı belirtiliyor.

Yunanistan’ın Cenevre’de varılacak anlaşmayı kabul etmesi için mali kriz altına alındığı ve kredi damarlarının bağlandığı dile getiriliyor. Yunan Maliye Bakanın, birçok emekli Yunanlı’ya maaşlarından kesintiler yapılacağı yönünde mektuplar gönderdiği ve Erdoğan’ın yeni mülteci dalgası yaratmakla tehdit ettiği belirtiliyor.

Kısacası, Rusya’nın bu bölgedeki etkinliğini bitirmek, Güney’den kıskaca alınmasını sağlamak için ABD’nin düğmeye bastığını görüyoruz. ABD’nin Ortadoğu’daki petrolün yanısıra, bölgede Rusya’nın etkinliğini bitirmeye karar vermesi demek, Cenevre’den sonra gözlerimizi bir sabah Kıbrıs Cumhuriyeti yerine Federal Kıbrıs Cumhuriyetinde açabiliriz demektir. Bilmem yanılıyormuyum?

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Yaya çarptı sonra arabayı devirdi

KKTC genelinde meydana gelen kazalara dün sabah bir yenisi daha eklendi. Haspolat Sanayi yolunda, Tüfekçi iş yeri önünde meydana gelen kazada, ikisi büyük, birisi küçük 3 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

Haspolat’ta sakin İbrahim Doğru (E-28) dikkatsiz sürüş sonucu, aynı yolda yaya olarak elinde valizi yürümekte olan Rasu Ahmad’a çarptı. EE 972 plakalı salon araç sürücüsü İbrahim Doğru, valizi ile yolu geçmeye çalışan Rasu Ahmad’a çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetin kaybederek önce yan yola girdiği, daha sonra da bordür taşlarına çarparak arabayı devirdiği öğrenildi.

EE 972 plakalı salon arabanın sürücüsünün çocuklarını kreşe götürmeye çalıştığı ve aşırı sürat nedeni ile kaza yaptığı öne sürüldü.

Kaza sonrasında 3 Ambulansın kaza yerine gelerek hafif yaralanan yaya ile yine hafif yaralanan vasıta sürücüsü ile çocuğunun hastaneye götürdüğü ve müşahede altına alındığı belirlendi.

Polisin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı gözlemlendi

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