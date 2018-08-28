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BM’nin yerleşim yerlerinin isimlerini Türkçe kullanması güneyde “endişe yaratıyor”

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Birleşmiş Milletlerin (BM) KKTC’deki yerleşim yerleri için resmi belgelerinde Türkçe isimler kullandığı, bu durumun güney Kıbrıs’ta rahatsızlık ve endişe yarattığı belirtildi.
BM’nin yerleşim yerlerinin isimlerini Türkçe kullanması güneyde “endişe yaratıyor”

Fileleftheros gazetesi “BM’den Türkçe Yer İsimleri” başlığı altında verdiği haberinde, BM Kalkınma Programı (UNDP) tarafından KKTC’deki yer isimlerinin Yunanca yerine “yasa dışı” şekilde Türkçe kullanıldığını, Rum Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği Milletvekili Yorgos Perdikis’in konuyu Rum Dışişleri Bakanı’na gönderdiği bir mektupla gündeme getirdiğini yazdı.
 

Gazete, Perdikis’in Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’e meclis yoluyla gönderdiği mektupta, UNDP’nin “Limnia” (Mormenekşe) köyünde bulunan bir yel değirmenin restorasyonu konulu belgesinde köyün Türkçe adının kullanıldığını belirterek bu durumdan Dışişleri Bakanlığı’nın haberi olup olmadığını sorduğunu yazdı.
 

Habere göre Perdikis Dışişleri Bakanı Hristodulidis’ten, söz konusu belgeden haberi olup olmadığı konusunda Rum meclisini yazılı bilgilendirmesini istedi.
 

Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Minas Hacimihail ise meclise gönderdiği 8 Ağustos tarihli yanıt mektubunda, konunun bilgileri dahilinde olduğunu ve bakanlık düzeyinde gerekli tüm girişimleri yaptıklarını belirtti.
 

Hacimihail, UNDP’nin geçmişte de benzer uygulamalar yaptığını ve bakanlığın da anında gerekli müdahalelerde bulunduğunu iddia ederek BM’nin uluslararası yasallığa ve hukuka uyması gerektiğini ifade etti.
 

Gazete, KKTC’deki yerleşim yerlerinin Türkçe isimlerinin kullanılmasının Kıbrıs Rum makamların “tahammülü” sonucunda gerçekleştiğini, bunun en son örneğinin ise “Mirtu” (Çamlıbel) köyünde “Ayios Pandelimonas” manastırının restorasyonu için sözde “Girne Belediyesi’nin geçici binasında” düzenlenen tanıtım etkinliğinde yaşandığını yazdı.
 

 “Mirtu Belediye Başkanı” Andreas Athanasiu’nun söz konusu etkinliğe ilişkin ilgili makamlara şikayette bulunduğu ve şikayetinde, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Rum Üyesi Takis Hacidimitriu’nun manastırın restorasyonuna ilişkin yaptığı sunumda “Mirtu” köyünün isimlerinin Latince, İngilizce ve Türkçe “Camlıbel” şeklinde kullanıldığını dile getirdiği de haberde belirtildi.
Athanasiu, söz konusu tanıtım etkinliğinde köyün Yunanca adının yer almadığını da öne sürdü.

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